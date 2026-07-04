Vége a titkolózásnak? Csonka András megmutatta a gyönyörű nőt, akivel úgy festenek együtt, mint a királyi pár!

Gyönyörű táncosnő oldalán mutatkozott a Ding-Dong császára, a rajongók legnagyobb örömére. Csonka András ritkán beszél a magánéletéről, most azonban olyan nosztalgikus hangulatba került, hogy kivételt tett. A 20 évvel ezelőtti emlék olyan szinten a mai napig benne él, hogy úgy döntött, ideje lenne újra feleleveníteni. A Szombat esti lázban maradandót nyújtó énekes úgy fest, hamarosan visszatér a táncparkettre egykori partnerével.

Keleti Andrea Csonka András párja volt a Szombat esti lázban, a barátságuk azóta is töretlen (Fotó: Origo)

Csonka András váratlan vallomással jelentkezett

A nosztalgiavonat tehát nem véletlenül indult be, hiszen idén decemberben lesz kerek húsz éve annak, hogy a páros letarolta a képernyőket, és a magasba emelhette a Szombat esti láz második évadának győztes trófeáját. Keleti Andrea és Csonka András azóta elválaszthatatlan barátok. A népszerű színművész a bejegyzésében nyíltan beszélt arról, hogy mit érez a fotó láttán, és egy merész tervet is bedobott a köztudatba, amiért most rajongók ezrei imádkoznak.

Most találtam ezt a pár éves képet. Mint a királyi pár, esküszöm! Drága Andreámmal. Őrület, idén decemberben lesz 20 éve, hogy megnyertük a Szombat esti láz második évadát. Azt találtam ki, hogy mi lenne, ha ez alkalomból újra összeállnánk egyetlen táncra. Szerintetek?

– tette fel a kérdést Csonka András.

A barátság mindenek felett

Az egyik hozzászóló szerint remek az ötlet, és egyszerűen hihetetlen, hogy már húsz év eltelt, hiszen semmi öregedés nem látszik a pároson, Pici most is pont úgy néz ki, mint régen, és bár Andreát régebben látta, biztos benne, hogy ő is jól tartja magát. Egy másik kommentelő azt emelte ki, hogy milyen nagyon helyesek együtt, és hozzátette, hogy egy életre szóló jó barátság az egyik legjobb dolog, ami csak történhet az emberrel az életben, éppen ezért vigyázzanak rá továbbra is, mert ez egy valódi kincs.

Óriási siker volt a műsor

A Szombat esti láz anno az egész országot a tévéképernyők elé szegezte, Keleti Andrea és Csonka András párosa pedig örökre beírta magát a hazai televíziózás történetébe. Nemcsak a tökéletes koreográfiák, hanem a köztük lévő hihetetlen kémia miatt is imádta őket a közönség, ami a műsor után is megmaradt tiszta, mély barátsággá alakulva. Ha a terv valóra válik, és a legendás páros húsz év után újra parkettre lép, az az év televíziós szenzációja lehet. Mi mindenesetre tűkön ülve várjuk, hogy Pici és táncpartnere újra beizzítsa a tánccipőket!