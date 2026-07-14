„Lélegzetelállító minden porcikájában” – Csonka András végre szerelmes?

A hazai sztárvilág örök agglegénye, Csonka András végre megtörte a csendet, és olyan vallomást tett, amitől minden rajongónak tátva maradt a szája. A sármos színész-műsorvezető, akinek magánéletét évtizedek óta hétpecsétes titok övezi, most teljesen levetkőzte a gátlásait. Közösségi oldalán egy érzelmes posztban vallott arról, aki elmondása szerint egyszerűen lélegzetelállító minden porcikájában. Hirtelen mindenki azt hitte, Bandi mellett végre feltűnt az a bizonyos titokzatos nagy ő. De a poén, ahogy azt a tőle megszokhattuk, most is hatalmasat ütött.

Csonka András szinglisége régóta forró beszédtéma (Fotó: TV2)

Csonka András szerelméről vallott...

Nem hús-vér nőről, hanem Csonka András örök szerelméről van szó, az utazásról és a lenyűgöző panorámákról! A színész a pazar Sun Princess fedélzetén szeli a habokat, és Santorini látványa babonázta meg annyira, hogy költői magasságokba emelkedett. Bandi nyíltan beszélt arról, milyen mély, meditatív kapcsolat fűzi a végtelen horizont látványához.

Különleges vonzódás volt bennem mindig is a panorámában elém táruló táj felé. Amikor meditálok, ideális pihenőhelyemként egy szikla tetejére képzelem magam, és lábaim előtt a tenger, a burjánzó természet, és persze az élet ezernyi apró jele, de mindez biztonságos távolságban. A lakásom is a múltamat elém táró panorámájával ejt rabul minden nap

– írta a színész közösségi oldalán.

Santorini harmadjára is elvarázsolta

A lakása sem véletlenül került szóba. Bandi budapesti otthonának ablakaiból ugyanis pontosan rálát azokra a helyekre, ahol felnőtt, így a múltja mindennap elkíséri. Bár sokan remélték, hogy végre megállapodik, ő imádja a szingli életformát, a függetlenséget és a luxushajózást. Santorini pedig igazi szerelemhelyszín számára. „Tegnap már harmadszor élhettem át az élményt, amit Santorini jelent, ami lélegzetelállító minden porcikájában. Eddig is hajóutak kirándulásaként jártam itt, egyszer talán visszatérek több napra is. Ma már emlékként ízlelgettem ezt az élményt a hajón, mivel egész nap robogunk a holnapi cél, Montenegro felé… Ja! A kepen ott a “kicsike”, a Sun Princess is” – árulta el Csonka András. A szingli élet ellenére Bandi boldogabb, mint valaha, a „kicsikéjével” pedig már robog is az új kalandok felé.