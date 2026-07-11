66 éves Csuja Imre: a nevetés mestere, aki a legnagyobb fájdalmat is megtapasztalta

66. születésnapját ünnepli Csuja Imre Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, aki évtizedek óta a magyar színházi és filmes élet egyik legmeghatározóbb alakja. Karakteres hangja, utánozhatatlan humora és sokoldalú játéka miatt generációk kedvence lett, habár pályája korántsem indult zökkenőmentesen. A Színház- és Filmművészeti Főiskolára több sikertelen felvételi után jutott be, kitartása azonban meghozta az eredményt. Diplomája megszerzése után több színházban is játszott, hosszú évek óta pedig az Örkény István Színház társulatának meghatározó tagja.

66 évs lett Csuja Imre. Fotó: Szabolcs László / MW Bulvár

A mozivásznon is számos emlékezetes szerepet alakított: többek között a Valami Amerika, az Üvegtigris, a Zimmer Feri, a Kincsem és a Toxikoma című filmekben láthatta a közönség. Sokan az OTP reklámjaiból is azonnal felismerik, miközben szinkronszínészként is rendkívül népszerű.

Emellett nem szabad megfeledkezni pajkaszegi polgármesteri szerepéről sem A mi kis falunkban.

Csuja Imre: nem minden ragyog, ami fénylik

A szakmai sikerek mögött azonban súlyos személyes tragédia húzódik. Csuja Imre és felesége 2020-ban elveszítették kisebbik fiukat, aki öngyilkosságot követett el. A színész sokáig nem beszélt a történtekről, később azonban őszintén mesélt arról, hogy a veszteséget lehetetlen feldolgozni, az ember legfeljebb megtanul együtt élni vele. Elmondása szerint a család, a munkája és a színház segített neki átvészelni a legnehezebb időszakot. A művész mindig is óvta a magánéletét a nyilvánosságtól, ezért különösen nagy visszhangot váltott ki, amikor megosztotta fájdalmát.

Sokan éppen ezért nemcsak kiváló színészként, hanem rendkívüli emberi tartásáért is tisztelik.

Több mint négy évtizedes pályafutása során számos rangos kitüntetésben részesült, köztük Jászai Mari-díjjal és Kossuth-díjjal ismerték el munkásságát. Csuja Imre májusban jelentette be, hogy június végén áll utoljára színpadra.