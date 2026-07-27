Csuti elárulta, hogyan telik náluk a nyár: Így köti le gyerekeit a vakáció alatt

Szabó András Csuti számára a nyár elsősorban a közös élményekről és a családi programokról szól. A kétgyermekes édesapa mindig fontosnak tartotta, hogy minőségi időt töltsön Medoxszal és Ninával, a vakáció alatt pedig igyekszik úgy alakítani a napokat, hogy a tanulás, a játék és a közös kalandok is helyet kapjanak.

Szabó András Csuti és párja, Sudár Bianka balatoni nyaralást terveznek Csuti gyerekeivel (Fotó: Bors / Szabolcs László)

Szabó András Csuti gyerekei a legnagyobb hőségben táboroztak

Az üzletember elárulta, hogy Nina hamarosan kezdi az első osztályt, ezért náluk most az iskolára való készülődés is a mindennapok része.

„Medike most megy másodikba, Nina pedig kezdi az első osztályt. Ninával ezért most nagyon sokat tanulunk és készülünk az iskolára. Rövidebb órákban gyakoroljuk például az olvasást, a betűket, a számokat és az összeadást” – mesélte az édesapa.

A kislány azonban nemcsak a tanulásban aktív, hiszen nagy rajongója a balettnek, így otthon gyakran ő a „tanár”, Csutinak pedig követnie kell az utasításait.

Ő balettmániás, úgyhogy általában ő mutatja, hogy nekem mit kell csinálnom, én pedig utánozom őt. Ezeken mindig hatalmasakat nevet. Már volt kéthetes balett táborban is, amit ebben a nagy melegben is nagyon szépen végigcsinált

– árulta el.

Medoxnál pedig egyértelműen a futball a nyerő. A kisfiú rajong a sportért, számára szinte mindegy, hogy hol vannak, mindig talál lehetőséget a focizásra.

„Medike is volt már táborban, neki kéthetes focitábora volt. Nála a foci az első. Teljesen mindegy, hogy a nagyszüleinél vannak a panellakásban a hetediken, nálunk a kertben vagy akár a konyhában: ha van bármilyen labdára emlékeztető dolog, azonnal játszani kezd vele. Kicsi, nagy, pöttyös, csíkos, gumi, bőr – szinte bármi jöhet, talán csak a lila labda az egyetlen kivétel, mert azzal nem játszik” – mesélte nevetve az édesapa utalva arra, hogy a fiával együtt nagy Fradi drukkerek.

Az édesapa szerint, ha a fián múlna, az egész nyár a fociról szólna.

„Annak örülne a legjobban, ha az egész nyár úgy telne, hogy lenne két kapu, egy labda és valaki, aki focizik vele. Neki erről szólna minden” – tette hozzá.