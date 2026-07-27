Csuti elárulta, hogyan telik náluk a nyár: Így köti le gyerekeit a vakáció alatt

Szabó András Csuti számára a nyár elsősorban a közös élményekről és a családi programokról szól. A kétgyermekes édesapa mindig fontosnak tartotta, hogy minőségi időt töltsön Medoxszal és Ninával, a vakáció alatt pedig igyekszik úgy alakítani a napokat, hogy a tanulás, a játék és a közös kalandok is helyet kapjanak.
Szabó András Csuti gyerekei a legnagyobb hőségben táboroztak
Az üzletember elárulta, hogy Nina hamarosan kezdi az első osztályt, ezért náluk most az iskolára való készülődés is a mindennapok része.
„Medike most megy másodikba, Nina pedig kezdi az első osztályt. Ninával ezért most nagyon sokat tanulunk és készülünk az iskolára. Rövidebb órákban gyakoroljuk például az olvasást, a betűket, a számokat és az összeadást” – mesélte az édesapa.
A kislány azonban nemcsak a tanulásban aktív, hiszen nagy rajongója a balettnek, így otthon gyakran ő a „tanár”, Csutinak pedig követnie kell az utasításait.
Ő balettmániás, úgyhogy általában ő mutatja, hogy nekem mit kell csinálnom, én pedig utánozom őt. Ezeken mindig hatalmasakat nevet. Már volt kéthetes balett táborban is, amit ebben a nagy melegben is nagyon szépen végigcsinált
– árulta el.
Medoxnál pedig egyértelműen a futball a nyerő. A kisfiú rajong a sportért, számára szinte mindegy, hogy hol vannak, mindig talál lehetőséget a focizásra.
„Medike is volt már táborban, neki kéthetes focitábora volt. Nála a foci az első. Teljesen mindegy, hogy a nagyszüleinél vannak a panellakásban a hetediken, nálunk a kertben vagy akár a konyhában: ha van bármilyen labdára emlékeztető dolog, azonnal játszani kezd vele. Kicsi, nagy, pöttyös, csíkos, gumi, bőr – szinte bármi jöhet, talán csak a lila labda az egyetlen kivétel, mert azzal nem játszik” – mesélte nevetve az édesapa utalva arra, hogy a fiával együtt nagy Fradi drukkerek.
Az édesapa szerint, ha a fián múlna, az egész nyár a fociról szólna.
„Annak örülne a legjobban, ha az egész nyár úgy telne, hogy lenne két kapu, egy labda és valaki, aki focizik vele. Neki erről szólna minden” – tette hozzá.
Csuti fia megkapta élete első kötelező olvasmányát
Mivel azonban Medox már iskolás, a nyári szünetben az olvasásra is szeretnének időt szánni. Csuti különösen várja azt a pillanatot, amikor közösen fedezhetnek fel könyveket.
„Pont most vettük meg a Geronimo Stilton-könyvet, ami már egyfajta nyári kötelező olvasmány neki. Nagyon várom, hogy együtt olvassunk a kisfiammal” – mondta.
Csuti számára ez azért is különleges, mert saját gyerekkori élményeiből is sokat szeretne továbbadni.
A nagyszüleimnek köszönhetem a könyvek szeretetét, az olvasás és a magyar nyelv szeretetét. A nyári közös időtöltések alatt rengeteget kártyáztunk és olvastunk együtt. Ezt nagyon szeretném én is továbbadni neki. Most pedig izgatottan várom, hogy ez legyen az első olyan könyve a klasszikus mesekönyveken kívül, amit már velem együtt fedezhet fel. Nekem ez egy hatalmas élmény lesz
– fogalmazott.
Csuti családja balatoni nyaralást tervez
A családnak természetesen közös nyári programjai is lesznek. Csuti elárulta, hogy néhány napra a Balatonhoz is ellátogatnak együtt.
„Biztosan megyünk majd a gyerekekkel öt napra a Balatonra, Szántódra. Kompozni is szeretnénk, átmegyünk majd Bius szüleihez, és nagyon várom, hogy kézen fogva fedezzük fel a tó környékét. Kitaláljuk, hova menjünk fagyizni, hol együnk, merre induljunk” – mesélte.
A balatoni nyaralás számára azért is különleges, mert gyerekkori emlékeket idéz benne. A műsorvezető azt szeretné, ha gyermekei ugyanúgy megszeretnék a hazai tájakat, ahogy annak idején ő.
Gyerekkoromban a nagyszüleimnek volt egy kis házikójuk Badacsonyban, és én szinte minden nyáron egy hónapot ott töltöttem. A mai napig emlékszem, ahogy a mamámékkal beültünk az autóba, lementünk a partra, sétáltunk, felfedeztük a környéket, megnéztük, mit jelent a viharjelzés, hogyan néz ki a hegy, hogyan fogjuk egymás kezét a vonat mellett. Nekem ez egy hatalmas kaland volt, és most én is így szeretném megélni a gyerekeimmel a balatoni közös programokat
– mondta.
Az édesapa hozzátette, számára fontos, hogy gyermekei először a hazai szépségeket ismerjék meg.
„Teljesen tudatosan szeretném, hogy először Magyarországot szeressék meg, a magyar tájakat és a magyar tengert. A külföldi utazásban nekik talán egyelőre a repülés lehet az igazán különleges élmény, de a nagy víz, az nagy víz. Én például gyerekként a tengerrel sem voltam rögtön kibékülve, mert sós volt és furcsa érzés volt a bőrömnek. Szerintem először a hazai dolgokat kell felfedezni” – tette hozzá Csuti.