Erre várt mindenki: kiderült, lesz-e idén Dancing with the Stars

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a Dancing with the Stars egyike a Tv2 legkedveltebb műsorainak, amelyben profi táncosok és ismert celebek állnak össze a parketten. Eddig öt évadot élt meg egyhuzamban, tavaly ősszel viszont nem tűzték műsorra, így számtalan tévénéző kapta fel izgatottan a fejét, amikor Fischer Gábor, a TV2 programigazgatója hétfőn a közösségi oldalán azt közölte, kedden érkezik a bejelentés, vajon idén lesz-e új évad.

Kiderült, lesz-e idén Dancng with the Stars / Fotó: Szabolcs László - MW Bulvár / Szabolcs László - MW Bulvár

Megtette a bejelentést a TV2 a Dancing with the Stars kapcsán

Nemrég meg is érkezett a rendkívüli bejelentés a népszerű táncos vetélkedőről, ami sokaknak okozhatott csalódást: Fischer Gábor ugyanis azt közölte, 2026 őszén nem tér vissza a Dancing with the Stars. Mint mondta, a döntés hátterében az áll, hogy a csatorna egy új show-műsorral szeretné meglepni a tévénézőket, így ez talán némi vigaszt jelenthetett - vette észre a Blikk.

Az elmúlt hetekben rengeteget mérlegeltünk. Annak ellenére, hogy én magam nagyon szeretem ezt a formátumot, úgy döntöttünk, hogy azért, hogy idén ősszel a TV2 zsinórban ötödjére is nyerjen, egy másik show-műsorral fogunk kedveskedni a nézőknek. Ezt is fogadjátok szeretettel!

– magyarázta el Fischer, hozzátéve, hamarosan további részleteket árulnak el az említett műsorról.