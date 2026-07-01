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betegség

Szívszorító bejelentést tett a Halálos fegyver sztárja: gyógyíthatatlan betegségben szenved

1 órája
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Őszintén mesélt a súlyos kórról a színész. Danny Glover pár éve tudta meg, hogy Alzheimer-kórban szenved, és bár elmondása szerint együtt tud élni vele, tisztában van vele, idővel minden meg fog változni.
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betegségdiagnózisAlzheimer-kórDanny Glover

Nemrég érkezett a hír, hogy Alzheimer-kórban Danny Glover. A Halálos fegyver sztárja a szerda reggel sugárzott Today című műsorban osztott meg friss híreket az egészségügyi állapotáról. A diagnózis felállítása óta Glover mozgása, beszéde és memóriája is lelassult, ennek ellenére továbbra is aktívan részt vesz rendezvényeken.

Actor, producer and humanitarian Danny Glover poses during the opening ceremony of the 61th Monte-Carlo Television Festival in Monaco, on June 17, 2022. (Photo by Valery HACHE / AFP)
Súlyos betegségéről vallott Danny Glover / Fotó: VALERY HACHE / AFP

Súlyos betegségéről vallott Danny Glover

Bizonyos értelemben együtt tudtam élni vele

– mondta el a színész, aki még 2023-ban tudta meg, hogy a betegségben szenved. A sztár azt is elismerte, az idő múlásával minden meg fog változni körülötte, mialatt dicsérte a családját, akik teljes mértékben mellette állnak és támogatják őt. 

Danny Glover lánya, Mandisa is megszólalt, aki elmondta a műsorvezetőnek, Lester Holtnak, fontos volt, hogy az édesapja maga beszéljen az állapotáról, akkor, amikor úgy érezte, eljött az ideje.

Most jött el az a pillanat. Mi lehetne jobb alkalom, mint hogy most a saját nevében szólaljon meg? Fontos, mert az emberek időnként kérdéseket tesznek fel, én pedig nem akarok hazudni, és azt állítani, minden renden van

- árulta el Mandisa.

Még mindig nem fogadtam el magamban a betegség minden részét. Vannak pillanatok, amelyek megerősítenek abban, hogy képes vagyok emlékezni dolgokra. És vannak olyan pillanatok, amelyeket soha nem fogok elfelejteni

- mondta el a színész később a People magazinnak. 

A Halálos fegyver sztárja a karrierje 40 éve év alatt több mint 170 színészi alakítást nyújtott, ezzel bebiztosítva a helyét a televízió és a film történelmében egyaránt. Ő és a családja is hisz abban, segíthetnek eloszlatni az Alzheimer-kórral kapcsolatos stigmát azzal, hogy most nyilvánosságra hozták a betegségét.

 

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