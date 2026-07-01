Szívszorító bejelentést tett a Halálos fegyver sztárja: gyógyíthatatlan betegségben szenved

Nemrég érkezett a hír, hogy Alzheimer-kórban Danny Glover. A Halálos fegyver sztárja a szerda reggel sugárzott Today című műsorban osztott meg friss híreket az egészségügyi állapotáról. A diagnózis felállítása óta Glover mozgása, beszéde és memóriája is lelassult, ennek ellenére továbbra is aktívan részt vesz rendezvényeken.
Súlyos betegségéről vallott Danny Glover
Bizonyos értelemben együtt tudtam élni vele
– mondta el a színész, aki még 2023-ban tudta meg, hogy a betegségben szenved. A sztár azt is elismerte, az idő múlásával minden meg fog változni körülötte, mialatt dicsérte a családját, akik teljes mértékben mellette állnak és támogatják őt.
Danny Glover lánya, Mandisa is megszólalt, aki elmondta a műsorvezetőnek, Lester Holtnak, fontos volt, hogy az édesapja maga beszéljen az állapotáról, akkor, amikor úgy érezte, eljött az ideje.
Most jött el az a pillanat. Mi lehetne jobb alkalom, mint hogy most a saját nevében szólaljon meg? Fontos, mert az emberek időnként kérdéseket tesznek fel, én pedig nem akarok hazudni, és azt állítani, minden renden van
- árulta el Mandisa.
Még mindig nem fogadtam el magamban a betegség minden részét. Vannak pillanatok, amelyek megerősítenek abban, hogy képes vagyok emlékezni dolgokra. És vannak olyan pillanatok, amelyeket soha nem fogok elfelejteni
- mondta el a színész később a People magazinnak.
A Halálos fegyver sztárja a karrierje 40 éve év alatt több mint 170 színészi alakítást nyújtott, ezzel bebiztosítva a helyét a televízió és a film történelmében egyaránt. Ő és a családja is hisz abban, segíthetnek eloszlatni az Alzheimer-kórral kapcsolatos stigmát azzal, hogy most nyilvánosságra hozták a betegségét.