Szívszorító bejelentést tett a Halálos fegyver sztárja: gyógyíthatatlan betegségben szenved

Nemrég érkezett a hír, hogy Alzheimer-kórban Danny Glover. A Halálos fegyver sztárja a szerda reggel sugárzott Today című műsorban osztott meg friss híreket az egészségügyi állapotáról. A diagnózis felállítása óta Glover mozgása, beszéde és memóriája is lelassult, ennek ellenére továbbra is aktívan részt vesz rendezvényeken.

Súlyos betegségéről vallott Danny Glover / Fotó: VALERY HACHE / AFP

Súlyos betegségéről vallott Danny Glover

Bizonyos értelemben együtt tudtam élni vele

– mondta el a színész, aki még 2023-ban tudta meg, hogy a betegségben szenved. A sztár azt is elismerte, az idő múlásával minden meg fog változni körülötte, mialatt dicsérte a családját, akik teljes mértékben mellette állnak és támogatják őt.

Danny Glover lánya, Mandisa is megszólalt, aki elmondta a műsorvezetőnek, Lester Holtnak, fontos volt, hogy az édesapja maga beszéljen az állapotáról, akkor, amikor úgy érezte, eljött az ideje.

Most jött el az a pillanat. Mi lehetne jobb alkalom, mint hogy most a saját nevében szólaljon meg? Fontos, mert az emberek időnként kérdéseket tesznek fel, én pedig nem akarok hazudni, és azt állítani, minden renden van

- árulta el Mandisa.

Még mindig nem fogadtam el magamban a betegség minden részét. Vannak pillanatok, amelyek megerősítenek abban, hogy képes vagyok emlékezni dolgokra. És vannak olyan pillanatok, amelyeket soha nem fogok elfelejteni

- mondta el a színész később a People magazinnak.

A Halálos fegyver sztárja a karrierje 40 éve év alatt több mint 170 színészi alakítást nyújtott, ezzel bebiztosítva a helyét a televízió és a film történelmében egyaránt. Ő és a családja is hisz abban, segíthetnek eloszlatni az Alzheimer-kórral kapcsolatos stigmát azzal, hogy most nyilvánosságra hozták a betegségét.