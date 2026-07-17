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sorozat

Kis híján hatalmas bukás lett a sorozat: így vált világhírűvé David Hasselhoff

13 perce
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Július 17-én ünnepli 74. születésnapját David Hasselhoff, aki a Knight Rider és a Baywatch főszereplőjeként vált világsztárrá. Az amerikai színész és énekes pályafutása tele volt rekordokkal, váratlan fordulatokkal és emlékezetes pillanatokkal, amelyek miatt máig a popkultúra egyik legismertebb alakja.
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sorozatknight riderbaywatchszínészDavid Hasselhoff

David Hasselhoff 1952. július 17-én született az Egyesült Államokban, Maryland állambeli Baltimore-ban. Bár már fiatalon a színészi pálya vonzotta, az igazi áttörésre közel harmincéves koráig kellett várnia. A hetvenes évek végén több televíziós produkcióban is szerepet kapott, de a világhírt végül a Knight Rider hozta meg számára.

13 November 2022, North Rhine-Westphalia, Duesseldorf: David Hasselhoff walks the red carpet at the MTV Europe Music Awards ceremony in front of PSD Bank Dome. Photo: Rolf Vennenbernd/dpa (Photo by ROLF VENNENBERND / dpa Picture-Alliance via AFP)
David Hasselhoff
Fotó: ROLF VENNENBERND / DPA

1982-ben bújt Michael Knight bőrébe, aki egy mesterséges intelligenciával felszerelt autó, KITT segítségével harcolt a bűnözők ellen. A sorozat kultikussá vált, és több mint 80 országban vetítették. KITT, a fekete Pontiac Trans Am máig minden idők egyik legismertebb filmes autója, Michael Knight pedig a nyolcvanas évek egyik ikonikus televíziós karaktere lett – írja a biography.com vonatkozó oldala.

Knight Rider TV Series 1982 - 1986 USA Written by Glen A. Larson David Hasselhoff Restricted to editorial use. See caption for more information about restrictions. It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by 7e Art/Universal Television / Photo12 via AFP)
David Hasselhoff a Knight Rider című sorozatban
Fotó: 7e Art/Universal Television

A Baywatch, amely majdnem megbukott

Bár sokan a Knight Rider miatt ismerték meg a nevét, David Hasselhoffot végleg a Baywatch tette világsztárrá. Kevesen tudják, hogy a sorozat első évada után a csatorna le akarta állítani a produkciót a gyenge nézettség miatt.

Hasselhoff azonban annyira hitt benne, hogy producerként saját pénzét is kockára tette, és részt vállalt a folytatás finanszírozásában. A döntése később óriási sikernek bizonyult. A Baywatch több mint 140 országba jutott el, fénykorában becslések szerint hetente egymilliárd ember látta, ezzel minden idők egyik legnézettebb televíziós sorozatává vált. Mitch Buchannon karaktere pedig örökre összeforrt David Hasselhoff nevével.

Alerte a Malibu Baywatch Serie TV 1989 2001 David Hasselhoff Jeremy Jackson Michael Newman Pamela Anderson Chris Fiore Gregory Alan Williams Alexandra Paul Michael Bergin David Chokachi Yasmine Bleeth David Charvet. COLLECTION CHRISTOPHEL © GTG Entertainment / Pearson All American television / The Baywatch Company (Photo by Collection ChristopheL via AFP)
David Hasselhoff a Baywatch című sorozatban
Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Énekesként is tündökölt David Hasselhoff

Kevesen tudják, hogy David Hasselhoff nemcsak színészként, hanem énekesként is komoly sikereket ért el. Míg az Egyesült Államokban inkább televíziós sztárként tekintettek rá, Németországban és más európai országokban valódi popsztárként ünnepelték.

Legnagyobb slágere, a Looking for Freedom különösen nagy népszerűségnek örvendett. Több albuma arany- és platinalemez lett, koncertjeire pedig tízezrek látogattak el – írja a Wikipédia.

1989 végén, nem sokkal a berlini fal megnyitása után David Hasselhoff előadta a Looking for Freedom című dalt a fal közelében rendezett szilveszteri ünnepségen. A felejthetetlen fellépés képei bejárták a világot.

Számos filmben saját magát alakította

Pályafutásának egyik különlegessége, hogy David Hasselhoff mindig képes volt öniróniával kezelni saját hírnevét. Az elmúlt években számos filmben és sorozatban saját magát alakította, gyakran kifigurázva a róla kialakult képet.

Feltűnt többek között a Guardians of the Galaxy Vol. 2, a Killing Hasselhoff és más produkciókban is, ahol bebizonyította, hogy nem veszi túl komolyan saját legendáját.

Így néznek ki ma a Baywatch legendái

A világ egyik legismertebb televíziós sorozata több mint két évtizeddel a befejezése után is hatalmas érdeklődésre tart számot. A Baywatch egykori szereplői közül többen ma is a szórakoztatóiparban dolgoznak, míg mások teljesen új életet kezdtek. Kattintson a képekért!

 

 

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