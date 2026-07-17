Kis híján hatalmas bukás lett a sorozat: így vált világhírűvé David Hasselhoff

David Hasselhoff 1952. július 17-én született az Egyesült Államokban, Maryland állambeli Baltimore-ban. Bár már fiatalon a színészi pálya vonzotta, az igazi áttörésre közel harmincéves koráig kellett várnia. A hetvenes évek végén több televíziós produkcióban is szerepet kapott, de a világhírt végül a Knight Rider hozta meg számára.

David Hasselhoff

Fotó: ROLF VENNENBERND / DPA

1982-ben bújt Michael Knight bőrébe, aki egy mesterséges intelligenciával felszerelt autó, KITT segítségével harcolt a bűnözők ellen. A sorozat kultikussá vált, és több mint 80 országban vetítették. KITT, a fekete Pontiac Trans Am máig minden idők egyik legismertebb filmes autója, Michael Knight pedig a nyolcvanas évek egyik ikonikus televíziós karaktere lett – írja a biography.com vonatkozó oldala.

David Hasselhoff a Knight Rider című sorozatban

Fotó: 7e Art/Universal Television

A Baywatch, amely majdnem megbukott

Bár sokan a Knight Rider miatt ismerték meg a nevét, David Hasselhoffot végleg a Baywatch tette világsztárrá. Kevesen tudják, hogy a sorozat első évada után a csatorna le akarta állítani a produkciót a gyenge nézettség miatt.

Hasselhoff azonban annyira hitt benne, hogy producerként saját pénzét is kockára tette, és részt vállalt a folytatás finanszírozásában. A döntése később óriási sikernek bizonyult. A Baywatch több mint 140 országba jutott el, fénykorában becslések szerint hetente egymilliárd ember látta, ezzel minden idők egyik legnézettebb televíziós sorozatává vált. Mitch Buchannon karaktere pedig örökre összeforrt David Hasselhoff nevével.

David Hasselhoff a Baywatch című sorozatban

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Énekesként is tündökölt David Hasselhoff

Kevesen tudják, hogy David Hasselhoff nemcsak színészként, hanem énekesként is komoly sikereket ért el. Míg az Egyesült Államokban inkább televíziós sztárként tekintettek rá, Németországban és más európai országokban valódi popsztárként ünnepelték.

Legnagyobb slágere, a Looking for Freedom különösen nagy népszerűségnek örvendett. Több albuma arany- és platinalemez lett, koncertjeire pedig tízezrek látogattak el – írja a Wikipédia.

1989 végén, nem sokkal a berlini fal megnyitása után David Hasselhoff előadta a Looking for Freedom című dalt a fal közelében rendezett szilveszteri ünnepségen. A felejthetetlen fellépés képei bejárták a világot.