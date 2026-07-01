Ma lenne 65 éves Diána hercegné: 10 érdekesség a szívek királynőjéről, amelyet kevesen ismernek

Ha ma is köztünk lenne, 65. születésnapját ünnepelné Diána hercegné, akit a világ máig nem felejtett el. Kevés olyan uralkodóházi személyiség volt, aki akkora hatást gyakorolt volna emberek millióira, mint ő. Nem véletlenül nevezték a szívek királynőjének: közvetlenségével, együttérzésével és emberségével olyanok szívét is meghódította, akik egyébként sosem érdeklődtek a brit királyi család iránt.

Diána hercegnét nagyon szerették az emberek (Fotó: NORTHFOTO)

Diána hercegné halála megrázta az egész világot

Diána nem félt megölelni a betegeket, kezet fogni az AIDS-es páciensekkel vagy aknamezőkön sétálni azért, hogy felhívja a figyelmet egy fontos ügyre. Sokan úgy érezték, nem egy megközelíthetetlen hercegnét, hanem egy hús-vér nőt látnak benne, aki ugyanúgy küzd a problémáival, mint bárki más.

Éppen ezért rázta meg a világot, amikor 1997. augusztus 31-én, mindössze 36 évesen életét vesztette egy párizsi autóbalesetben. Halálhíre emberek százmillióit sokkolta, Diána hercegné temetését pedig világszerte több milliárdan követték figyelemmel. Bár közel három évtized telt el a tragédia óta, Diána emléke ma is él. Születésnapja alkalmából összegyűjtöttünk néhány kevésbé ismert érdekességet róla.

Diána hercegné gyerekeivel, Vilmossal és Harryvel (Fotó: JOHNNY EGGITT / AFP)

1. Szenvedélyesen szeretett zongorázni és táncolni

Kevesen tudják, hogy Diána gyermekkorától rajongott a zenéért. Zongorázni tanult, emellett a balett is nagy szerelme volt. Bár a 178 cm-es magasságával túl magasnak bizonyult ahhoz, hogy hivatásos balerina legyen, a tánc iránti szeretete egész életében megmaradt.

2. Imádta a takarítást

Meglepő, de a hercegné kifejezetten szeretett rendet rakni. Ismerősei szerint a házimunka kikapcsolta, és ha ideges vagy feszült volt, gyakran kezdett pakolni vagy takarítani, de a konyhában is szeretett sok időt tölteni, és a személyzettel társalogni.

3. Óriási rajongója volt a popzenének

Diána kedvencei közé tartozott többek között az ABBA, Freddie Mercury, George Michael és Elton John is, akivel később szoros barátságot kötött.

A Szent Pál-bazilikában házasodott össze 1981. július 29-én Károllyal (Fotó: AFP)

4. Titokban szeretett gyorsétterembe járni

Annak ellenére, hogy királyi családtag volt, időnként szívesen ugrott be egy hamburgerre vagy sült krumplira. Fiai, Vilmos és Harry herceg később is meséltek arról, hogy édesanyjuk igyekezett minél több hétköznapi élményt megmutatni nekik.