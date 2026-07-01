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diána hercegné

Ma lenne 65 éves Diána hercegné: 10 érdekesség a szívek királynőjéről, amelyet kevesen ismernek

50 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Tragikusan fiatalon, mindössze 36 évesen hunyt el a szívek királynője. Diána hercegné a mai napon lenne 65 éves, és bár rövid életet élt, óriási hatással volt az emberekre. Összegyűjtöttünk róla 10 érdekességet, amiket talán csak kevesen tudnak.
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diána hercegnéévfordulós emlékekszületésnap

Ha ma is köztünk lenne, 65. születésnapját ünnepelné Diána hercegné, akit a világ máig nem felejtett el. Kevés olyan uralkodóházi személyiség volt, aki akkora hatást gyakorolt volna emberek millióira, mint ő. Nem véletlenül nevezték a szívek királynőjének: közvetlenségével, együttérzésével és emberségével olyanok szívét is meghódította, akik egyébként sosem érdeklődtek a brit királyi család iránt.

Diána hercegné integet
Diána hercegnét nagyon szerették az emberek (Fotó: NORTHFOTO)

Diána hercegné halála megrázta az egész világot

Diána nem félt megölelni a betegeket, kezet fogni az AIDS-es páciensekkel vagy aknamezőkön sétálni azért, hogy felhívja a figyelmet egy fontos ügyre. Sokan úgy érezték, nem egy megközelíthetetlen hercegnét, hanem egy hús-vér nőt látnak benne, aki ugyanúgy küzd a problémáival, mint bárki más.

Éppen ezért rázta meg a világot, amikor 1997. augusztus 31-én, mindössze 36 évesen életét vesztette egy párizsi autóbalesetben. Halálhíre emberek százmillióit sokkolta, Diána hercegné temetését pedig világszerte több milliárdan követték figyelemmel. Bár közel három évtized telt el a tragédia óta, Diána emléke ma is él. Születésnapja alkalmából összegyűjtöttünk néhány kevésbé ismert érdekességet róla.

Diána hercegné Harryvel és Vilmossal
Diána hercegné gyerekeivel, Vilmossal és Harryvel (Fotó: JOHNNY EGGITT / AFP)

1. Szenvedélyesen szeretett zongorázni és táncolni

Kevesen tudják, hogy Diána gyermekkorától rajongott a zenéért. Zongorázni tanult, emellett a balett is nagy szerelme volt. Bár a 178 cm-es magasságával túl magasnak bizonyult ahhoz, hogy hivatásos balerina legyen, a tánc iránti szeretete egész életében megmaradt.

2. Imádta a takarítást

Meglepő, de a hercegné kifejezetten szeretett rendet rakni. Ismerősei szerint a házimunka kikapcsolta, és ha ideges vagy feszült volt, gyakran kezdett pakolni vagy takarítani, de a konyhában is szeretett sok időt tölteni, és a személyzettel társalogni.

3. Óriási rajongója volt a popzenének

Diána kedvencei közé tartozott többek között az ABBA, Freddie Mercury, George Michael és Elton John is, akivel később szoros barátságot kötött.

Diána hercegné esküvőjén Károllyal
A Szent Pál-bazilikában házasodott össze 1981. július 29-én Károllyal (Fotó: AFP)

4. Titokban szeretett gyorsétterembe járni

Annak ellenére, hogy királyi családtag volt, időnként szívesen ugrott be egy hamburgerre vagy sült krumplira. Fiai, Vilmos és Harry herceg később is meséltek arról, hogy édesanyjuk igyekezett minél több hétköznapi élményt megmutatni nekik.

5. Nem szerette a hivatalos protokollt

Diána sokszor ösztönösen viselkedett, és gyakran felrúgta a merev királyi szabályokat. Inkább megölelte az embereket, mint hogy távolságot tartson tőlük, ami akkoriban szokatlannak számított.

6. Különleges kabalája volt

Amikor fontos eseményre készült, gyakran viselt olyan ékszereket, amelyek érzelmileg sokat jelentettek számára. Úgy érezte, ezek szerencsét hoznak neki és magabiztosságot adnak.

7. Nagyon félt a nyilvános beszédektől

Bár kívülről mindig magabiztosnak tűnt, a nagy beszédek előtt sokszor izgult. Ennek ellenére rengeteget gyakorolt, hogy minden alkalommal a lehető legjobban szerepeljen.

8. Imádta a gyerekeket

Nemcsak saját fiaival töltött sok időt, hanem jótékonysági munkája során is különösen közel álltak hozzá a gyermekek. Bárhová látogatott, szinte mindig elsőként hozzájuk lépett oda.

Diána hercegné Károllyal, Vilmossal és Harryvel biciklizik
Szabadidejében rendszeresen sportolt (Fotó: AGENCE / BESTIMAGE / AFP)

9. Sokat sportolt

Rendszeresen úszott, teniszezett és edzőterembe is járt. Fontos volt számára, hogy fizikailag és lelkileg is egyensúlyban maradjon.

10. A mai napig emberek milliói gyászolják

Kevés közszereplőnek sikerült olyan mély nyomot hagynia a világban, mint Diána hercegnének. Évtizedekkel a halála után is könyvek, filmek és kiállítások idézik fel az életét, miközben a rajongók minden évben virágokkal és személyes üzenetekkel emlékeznek rá.

 

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