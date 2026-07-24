Magánzárkába került P. Diddy: összeverekedett egy másik rabbal

A hírek szerint P. Diddy börtönverekedésbe keveredett, ami miatt magánzárkába küldték. Az 56 éves rapper egy másik rabbal verekedett össze a New Jersey-i Szövetségi Büntetés-végrehajtási Intézetben (FCI), Fort Dixben.

Börtönverekedésbe keveredett P. Diddy Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Börtönverekedésbe keveredett P. Diddy

A Daily Mail megkeresésére az FCI Fort Dix szóvivője nem kívánt információt megosztani az állítólagos incidensről.

Adatvédelmi, biztonsági és védelmi okokból nem adunk ki információkat a rabok fogvatartási körülményeiről, beleértve a szálláskijelöléseket sem, és nem osztjuk meg, hogy egy adott rab ellen folyik-e vád, nyomozás vagy szankciók.

Bennfentesek szerint Diddy és a másik rab először lökdösődni kezdett, mielőtt elkezdték ütögetni egymást. Állítólag rapper "helytállt" a verekedés során, de a börtönőrök gyorsan szétválasztották a két férfit. Végül állítólag magánzárkába küldték Diddyt.