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P. Diddy

Magánzárkába került P. Diddy: összeverekedett egy másik rabbal

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Belső források szerint a rapper és egy rab lökdösődni kezdtek, ami végül fizikai összetűzésig fajult. A verekedésnek a börtönőrök vetettek véget, majd úgy tudni, P. Diddyt magánzárkába helyezték, de a büntetés-végrehajtási intézet ezt az információt nem erősítette meg.
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P. DiddySean Diddy Combsbörtön

A hírek szerint P. Diddy börtönverekedésbe keveredett, ami miatt magánzárkába küldték. Az 56 éves rapper egy másik rabbal verekedett össze a New Jersey-i Szövetségi Büntetés-végrehajtási Intézetben (FCI), Fort Dixben.

Börtönverekedésbe keveredett P. Diddy
Börtönverekedésbe keveredett P. Diddy Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Börtönverekedésbe keveredett P. Diddy

A Daily Mail megkeresésére az FCI Fort Dix szóvivője nem kívánt információt megosztani az állítólagos incidensről.

Adatvédelmi, biztonsági és védelmi okokból nem adunk ki információkat a rabok fogvatartási körülményeiről, beleértve a szálláskijelöléseket sem, és nem osztjuk meg, hogy egy adott rab ellen folyik-e vád, nyomozás vagy szankciók.

Bennfentesek szerint Diddy és a másik rab először lökdösődni kezdett, mielőtt elkezdték ütögetni egymást. Állítólag rapper "helytállt" a verekedés során, de a börtönőrök gyorsan szétválasztották a két férfit. Végül állítólag magánzárkába küldték Diddyt.

 

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