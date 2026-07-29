„A fájdalom napi szinten az életem része lett” – Dobó Kata kórházi fotóval jelentkezett, komoly beavatkozáson esett át

Dobó Kata az orvosi ajánlásokat mérlegelve végül a csípőprotézis-beültetés mellett határozott. A műtétet két héttel ezelőtt hajtották végre, a színésznő pedig már megkezdte a rehabilitációs időszakot.

Komoly műtéten esett át Dobó Kata: elviselhetetlenné váltak a fájdalmai Fotó: MW Bulvár

Rendszeres fájdalmai voltak, Dobó Kata a műtét mellett döntött

Amikor már a fájdalom napi szinten az életem része lett, és akadályozott a munkámban, a napi rutinomban, az orvosaim ajánlására a protézis műtét mellett döntöttem. Két héttel ezelőtt dr. Paukovits Tamás Mirkó ortopéd főorvos műtött meg

– írta. A színésznő hozzátette, hogy rendkívül hálás az egész csapatnak, amiért a nehezebb időszakban végig mellette álltak, és minden támogatást megadtak neki.

Fizikoterápiás kezelésekkel – például mágnesterápiával, rehabilitációs kezelésekkel, gyógytornával, és persze lelkileg is –, hogy csillapítsuk a fájdalmat és minél tovább megőrizzük az ízület működését. Köszönöm az egész csapatának, gyógytornászoknak, masszőröknek, és a teljes operatív részlegének a profi, szeretetteli, törődését az elmúlt két évben! Mi már nem szakadunk el egymástól

– fogalmazott.

Dobó Kata jelenleg már otthon lábadozik. A nyári utazásokról egyelőre le kellett mondania, de elárulta, hogy a közösségi oldalakon szívesen böngészi ismerősei vakációs fotóit, így legalább virtuálisan ő is bejárhatja a világ legszebb tájait.

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