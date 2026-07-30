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dobó kata

Dobó Kata, Ákos, Rubint Réka – sztárok, akik súlyos betegségekkel néztek szembe: értük szorít az egész ország

40 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Az utóbbi időben egyre több híresség beszélt arról nyíltan, hogy milyen egézségügyi problémjuk van, és milyen súlyos betegségekkel küzdenek. Dobó Kata nemrég elárulta, hogy műtéten esett át, Ákos, Rubint Réka és Reviczky Gábor pedig daganatos betegségeik miatt járnak kezelésekre.
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A hírességeket sokan irigylik a sikerükért, a népszerűségükért vagy éppen a csillogó életükért, ám a reflektorfény mögött ők is ugyanolyan emberek, mint bárki más. Az elmúlt évben több magyar sztár is őszintén beszélt arról, hogy komoly egészségügyi problémával kellett megküzdenie, legutóbb Dobó Kata árulta el, hogy csípőprotézis-műtéten esett át. Volt, aki már túl van a legnehezebb időszakon, más még ma is nap mint nap harcol a gyógyulásért. Egy dolog azonban közös bennük: példát mutatnak kitartásból, az ország pedig együtt szurkol értük.

Dobó Kata csípőprotézis-műtéten esett át
Dobó Kata nemrég műtéten esett át (Fotó: MW Bulvár)

Dobó Kata régóta küzdött fájdalommal

Dobó Kata nemrég árulta el, hogy csípőprotézis-műtéten esett át. A színésznő hosszú ideje küzdött fájdalmakkal, amelyek egyre inkább megnehezítették a mindennapjait, ezért végül az operáció mellett döntött. A beavatkozás sikeres volt, jelenleg pedig rehabilitáción vesz részt, és fokozatosan tér vissza a megszokott életéhez. A rajongók ezrei kívántak neki mielőbbi felépülést.

Dobó Kata új filmjén dolgozott, miközben gyötörte a fájdalma
Dobó Kata a fájdalom mellett is folyamatosan dolgozott (Fotó: Szilágyi Fanni)

Ákos betegsége miatt több koncertet lemondott

Kovács Ákos egészségi állapota az utóbbi időben sokakat aggodalommal töltött el. Az énekes néhány hete jelentette be, hogy pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nála. A beavatkozáson túl van, most már otthonában lábadozik.

Ákosnak pajzsmirigy rákja van.
Ákos az otthonában lábadozik a sikeres műtéte után (Fotó: Csudai Sándor/hot! magazin/archív)

Rubint Réka betegségét 4 évig titkolta

Rubint Réka az elmúlt időszakban több alkalommal is beszélt arról, hogyan küzd meg a rosszindulatú daganatával. Sokáig titokban küzdött, de áprilisban felvállalta a betegségét, azóta pedig folyamatosan beszámol arról, hogyan alakulnak a kezelései, hogyan éli meg a küzdelmet, és mi ad neki reményt.

Rubint Réka több kezelésen is átesett.
Rubint Réka négy éve küzd a daganatos betegségével (Fotó: MW Bulvár)
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Reviczky Gábor rákja nemrég kiújult

Reviczky Gábor az egész országot megrázta, amikor néhány éve nyilvánosságra hozta, hogy prosztatarákkal küzd. A Kossuth-díjas színművész hosszú kezeléseken esett át, és bár a betegséggel komoly csatát kellett vívnia, mindvégig rendkívüli erőről és optimizmusról tett tanúbizonyságot. Nyíltan beszélt a gyógyulás útjáról, nemrég azonban újabb rossz hírt kellett közölnie: kiújult a betegsége, ezúttal a hangszálán, így újabb kezelések vették kezdetét.

ReviczkyGábor hangszálait támadta meg a daganat.
Kiújult Reviczky Gábor betegése (Fotó: Flajsz Péter/MW)

Palvin Barbara terhes lett nem sokkal a műtét után

Palvin Barbara ma már egészséges és kiegyensúlyozott életet él, ám korábban neki is volt egy nehéz időszaka. A világhírű magyar modell nyíltan beszélt arról, hogy endometriózissal küzdött, ami miatt tavaly meg is műtötték. Azóta szerencsére jól van, és most már első kisbabáját várja.

Palvin Barbara műtétje után lett terhes
Palvin Barbara első gyermekét várja (Fotó: SAMEER AL-DOUMY/AFP)
@origo_hu

„A fájdalom napi szinten az életem része lett” – Dobó Kata kórházi fotóval jelentkezett, komoly beavatkozáson esett át Dobó Kata komoly műtéten esett át, amiről egy kórházi ágyon készült fotóval számolt be közösségi oldalán. A színésznő elárulta, hogy jobb oldali csípőjében két évvel ezelőtt porckopás alakult ki, állapota pedig fokozatosan romlott. A fájdalom idővel olyan mértékűvé vált, hogy már a mindennapi tevékenységeit és a munkáját is jelentősen megnehezítette. #origo #dobókata #műtét #betegség

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