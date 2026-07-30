Dobó Kata, Ákos, Rubint Réka – sztárok, akik súlyos betegségekkel néztek szembe: értük szorít az egész ország

A hírességeket sokan irigylik a sikerükért, a népszerűségükért vagy éppen a csillogó életükért, ám a reflektorfény mögött ők is ugyanolyan emberek, mint bárki más. Az elmúlt évben több magyar sztár is őszintén beszélt arról, hogy komoly egészségügyi problémával kellett megküzdenie, legutóbb Dobó Kata árulta el, hogy csípőprotézis-műtéten esett át. Volt, aki már túl van a legnehezebb időszakon, más még ma is nap mint nap harcol a gyógyulásért. Egy dolog azonban közös bennük: példát mutatnak kitartásból, az ország pedig együtt szurkol értük.

Dobó Kata nemrég műtéten esett át (Fotó: MW Bulvár)

Dobó Kata régóta küzdött fájdalommal

Dobó Kata nemrég árulta el, hogy csípőprotézis-műtéten esett át. A színésznő hosszú ideje küzdött fájdalmakkal, amelyek egyre inkább megnehezítették a mindennapjait, ezért végül az operáció mellett döntött. A beavatkozás sikeres volt, jelenleg pedig rehabilitáción vesz részt, és fokozatosan tér vissza a megszokott életéhez. A rajongók ezrei kívántak neki mielőbbi felépülést.

Dobó Kata a fájdalom mellett is folyamatosan dolgozott (Fotó: Szilágyi Fanni)

Ákos betegsége miatt több koncertet lemondott

Kovács Ákos egészségi állapota az utóbbi időben sokakat aggodalommal töltött el. Az énekes néhány hete jelentette be, hogy pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nála. A beavatkozáson túl van, most már otthonában lábadozik.

Ákos az otthonában lábadozik a sikeres műtéte után (Fotó: Csudai Sándor/hot! magazin/archív)

Rubint Réka betegségét 4 évig titkolta

Rubint Réka az elmúlt időszakban több alkalommal is beszélt arról, hogyan küzd meg a rosszindulatú daganatával. Sokáig titokban küzdött, de áprilisban felvállalta a betegségét, azóta pedig folyamatosan beszámol arról, hogyan alakulnak a kezelései, hogyan éli meg a küzdelmet, és mi ad neki reményt.