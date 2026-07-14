Intenzív osztályra került a híres felnőttfilmes színésznő Thaiföldön

Ijesztő pillanatok játszódtak le a Villa der Versuchung (A kísértés villája) című német reality thaiföldi forgatásán: Dolly Buster rosszul lett, ezért a stáb azonnal leállította a felvételeket, a sztárt pedig kórházba szállították.

Dolly Buster, egykori felnőttfilmes színésznő

Fotó: Marcus Brandt / AFP

A Bild értesülései szerint az 56 éves egykori felnőttfilm-színésznőt egy ideig az intenzív osztályon is kezelték. Az eset után már nem tért vissza a forgatásra. Egy, a produkcióhoz közel álló forrás szerint

A korábban több plasztikai műtéten is átesett sztár rossz közérzetre panaszkodott, amit akár a rendkívüli thaiföldi hőség is okozhatott.

Arról egyelőre nem árultak el részleteket, hogy pontosan mi okozta a rosszullétet.

A produkciót bemutató Sat.1 csatorna megerősítette, hogy Dolly Buster valóban orvosi ellátásra szorult, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nincs ok az aggodalomra.

Dolly Bustert a Villa der Versuchung (A kísértés villája) forgatása alatt orvosi ellátásban részesítették. A nézők augusztustól láthatják, mi történt, de annyit elárulhatunk: senkinek sem kell aggódnia miatta

– közölte a csatorna.

Dolly Buster egyelőre nem reagált a történtekre. A reality második évadának forgatása már befejeződött, a műsor augusztusban debütál a Sat.1 csatornán.

Nem csak Dolly Buster miatt pezseg most a felnőttfilmes világ. Kiara Lord egyetlen rövid videóval olyan reakcióhullámot indított el, amire kevesen számítottak.