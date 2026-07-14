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dolly buster

Intenzív osztályra került a híres felnőttfilmes színésznő Thaiföldön

1 órája
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Kórházba került Dolly Buster A kísértés villája thaiföldi forgatásán. A német bulvárlapok szerint egy ideig az intenzív osztályon is kezelték, a műsor készítői azonban megnyugtatták a rajongókat.
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dolly busterintenzív osztálythaiföldön

Ijesztő pillanatok játszódtak le a Villa der Versuchung (A kísértés villája) című német reality thaiföldi forgatásán: Dolly Buster rosszul lett, ezért a stáb azonnal leállította a felvételeket, a sztárt pedig kórházba szállították.

28 May 2024, Hamburg: Dolly Buster is coming to the "Olivia Jones Summer Party 2024" on the occasion of the fifth anniversary of "The Bunny Burlesque St Pauli" in the Große Freiheit not far from the Reeperbahn. Photo: Marcus Brandt/dpa (Photo by MARCUS BRANDT / dpa Picture-Alliance via AFP)
Dolly Buster, egykori felnőttfilmes színésznő
Fotó: Marcus Brandt / AFP

A Bild értesülései szerint az 56 éves egykori felnőttfilm-színésznőt egy ideig az intenzív osztályon is kezelték. Az eset után már nem tért vissza a forgatásra. Egy, a produkcióhoz közel álló forrás szerint  

A korábban több plasztikai műtéten is átesett sztár rossz közérzetre panaszkodott, amit akár a rendkívüli thaiföldi hőség is okozhatott.

Arról egyelőre nem árultak el részleteket, hogy pontosan mi okozta a rosszullétet.

A produkciót bemutató Sat.1 csatorna megerősítette, hogy Dolly Buster valóban orvosi ellátásra szorult, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nincs ok az aggodalomra.

Dolly Bustert a Villa der Versuchung (A kísértés villája) forgatása alatt orvosi ellátásban részesítették. A nézők augusztustól láthatják, mi történt, de annyit elárulhatunk: senkinek sem kell aggódnia miatta

 – közölte a csatorna.

Dolly Buster egyelőre nem reagált a történtekre. A reality második évadának forgatása már befejeződött, a műsor augusztusban debütál a Sat.1 csatornán.

Nem csak Dolly Buster miatt pezseg most a felnőttfilmes világ. Kiara Lord egyetlen rövid videóval olyan reakcióhullámot indított el, amire kevesen számítottak.

 

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