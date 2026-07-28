Gyászol Dolly Parton, a férje halála után újabb veszteség érte

Tavaly márciusban érkezett a bejelentés, hogy elhunyt Dolly Parton férje, Carl Dean, akivel hosszú éveken át éltek boldog házasságban. A minap, egy évvel a tragédia után, újabb veszteség érte a zenei legendát, miután az egyik testvére, Coy 'Denver' Parton július 23-án, 82 éves korában elhunyt.

Testvérét gyászolja Dolly Parton / Fotó: JASON KEMPIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Testvérét gyászolja Dolly Parton

Az énekesnő Avie Lee Owens Parton és Robert Lee Parton 12 gyermekének egyikeként jött a világra a Tennessee állambeli Sevier megyében. A Parton testvérek közül ma már csak nyolcan élnek: hét lánytestvér és egy fiú. Dolly Parton egyelőre nem nyilatkozott a tragédiával kapcsolatban, azonban az Atchley Temetkezési Vállalat kiadott egy gyászjelentést, melyben megerősítették Coy halálát, aki a két lányát és az unokáját hagyta maga után - írja a Daily Star.

A 82 éves Coy „Denver” Parton Sevierville-ből 2026. július 23-án, csütörtökön hunyt el. Denver évekig darukezelőként épített hidakat, emellett tanyasi gazdálkodó és lelkes vadász is volt

- árulták el a közleményben, hozzátéve, a férfi felesége, Carolyn Parton, még korábban meghalt.

Denvert a lányai, Chris Parton és Jennifer Parton, az unokája, Ian Parton és a menyasszonya, Taylor York, a fivére, Bobby Parton, a nővérei, Willadeene Buzzeo, Dolly Parton, Stella Parton, Cassie Griffith, Freida Parton, Rachel George, Laura Price, a sógornője, Kay Parton gyászolja, valamint unokahúgok, unokaöcsök, dédunokahúgok, dédunokaöcsök és unokatestvérek sokasága

- emelték ki a nekrológban, amelyben azt is elárulták, a férfitól egy zártkörű szertartás keretében vesznek végső búcsút.

Dolly Parton's brother dead at 82: Coy 'Denver' Parton passes away one year after icon's husband Carl Dean died https://t.co/5FbWJvYqn6 — Daily Mail (@DailyMail) July 27, 2026

Néhány hónapja számoltunk be arról, amint Dolly Parton egészségügyi problémák miatt kénytelen volt lemondani néhány koncertjét. A kálváriája nem számított újkeletűnek: úgy tudni, visszatérő vesekövei, súlyos hasi fájdalmai és korábbi belső vérzései is hozzájárultak az akkori állapotához, korábban pedig több műtéten is átesett, és immunrendszere is meggyengült. A további részleteket IDE KATTINTVA lehet elolvasni!