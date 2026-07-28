Gyászol Dolly Parton, a férje halála után újabb veszteség érte

Tavaly márciusban érkezett a bejelentés, hogy elhunyt Dolly Parton férje, Carl Dean, akivel hosszú éveken át éltek boldog házasságban. A minap, egy évvel a tragédia után, újabb veszteség érte a zenei legendát, miután az egyik testvére, Coy 'Denver' Parton július 23-án, 82 éves korában elhunyt.
Testvérét gyászolja Dolly Parton
Az énekesnő Avie Lee Owens Parton és Robert Lee Parton 12 gyermekének egyikeként jött a világra a Tennessee állambeli Sevier megyében. A Parton testvérek közül ma már csak nyolcan élnek: hét lánytestvér és egy fiú. Dolly Parton egyelőre nem nyilatkozott a tragédiával kapcsolatban, azonban az Atchley Temetkezési Vállalat kiadott egy gyászjelentést, melyben megerősítették Coy halálát, aki a két lányát és az unokáját hagyta maga után - írja a Daily Star.
A 82 éves Coy „Denver” Parton Sevierville-ből 2026. július 23-án, csütörtökön hunyt el. Denver évekig darukezelőként épített hidakat, emellett tanyasi gazdálkodó és lelkes vadász is volt
- árulták el a közleményben, hozzátéve, a férfi felesége, Carolyn Parton, még korábban meghalt.
Denvert a lányai, Chris Parton és Jennifer Parton, az unokája, Ian Parton és a menyasszonya, Taylor York, a fivére, Bobby Parton, a nővérei, Willadeene Buzzeo, Dolly Parton, Stella Parton, Cassie Griffith, Freida Parton, Rachel George, Laura Price, a sógornője, Kay Parton gyászolja, valamint unokahúgok, unokaöcsök, dédunokahúgok, dédunokaöcsök és unokatestvérek sokasága
- emelték ki a nekrológban, amelyben azt is elárulták, a férfitól egy zártkörű szertartás keretében vesznek végső búcsút.
Néhány hónapja számoltunk be arról, amint Dolly Parton egészségügyi problémák miatt kénytelen volt lemondani néhány koncertjét. A kálváriája nem számított újkeletűnek: úgy tudni, visszatérő vesekövei, súlyos hasi fájdalmai és korábbi belső vérzései is hozzájárultak az akkori állapotához, korábban pedig több műtéten is átesett, és immunrendszere is meggyengült. A további részleteket IDE KATTINTVA lehet elolvasni!