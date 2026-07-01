Óriási nevet jelentett be a TV2, ő lesz a csatorna új sztárja

Néhány nappal ezelőtt a TV2 programigazgatója, Fischer Gábor elárulta, hogy nemsokára bejelent egy vadonatúj műsort, amely hamarosan látható lesz a TV2 képernyőjén. Most a közösségi oldalán egy videóban árulta el az új műsor címét, sőt, azt is megmutatta, ki lesz a csatorna új sztárja: a BRFK gyilkossági csoportjának egykori vezetője, Doszpot Péter.

Doszpot Péter lesz a TV2 új sztárja (Fotó: MW archív)

A Lezárt akták - A bűn nyomában Doszpot Péterrel érkezik a TV2-re

Fischer Gábor videóban rántotta le a leplet az új műsorról.

„Ahogy ígértem, máris itt vagyunk egy vadonatúj formátumnak a bejelentésével. Ezt a műsort tavaly ősszel, októberben a nemzetközi Cannes-i tévés vásáron találtuk. A formátummal kapcsolatosan elképesztően bizakodóak vagyunk, minden megvan benne, hogy akár a Kincsvadászok sikerét is felülmúlja.”

Ennek a műfaja a true crime, ami manapság világszerte elképesztően népszerű formátum, folyamatosan készülnek belőle lokális verziók. A magyar változat a Lezárt akták – A bűn nyomában címet kapta.

„Ahhoz, hogy ez a formátum Magyarországon sikeres legyen, különböző hiteles szakértőkre van szükség. Az elmúlt hetekben őket kerestük meg” – mondta a videóban Fischer Gábor.

Az egyik személyt pedig azonnal be is mutatta Fischer Gábor. Ő pedig nem más, mint a BRFK gyilkossági csoportjának egykori vezetője, Doszpot Péter, aki elárulta, miért vállalta el a műsorban való szereplést.

„Azért vállaltam el, mert szakmáról tudok beszélni, arról tudunk beszélni, ahogy valójában egy gyilkossági nyomozás zajlott. Az összes olyan problémájával és örömével, amire mindig reagálni kellett. Azt gondolom, hogy a nézőknek is és nekünk szakembereknek is újraélni, végighallgatni az ilyen ügyeknek a nyomozását, az páratlan.”

Végre egy olyan sorozat, ami tényleg arról szól, hogy rendőrként milyen kihívásokkal, és hogyan kellett ilyen páratlanul komoly ügyekben dolgozni és nyomozni. A mi életünk az sokkal izgalmasabb, mint amit a sajtóban lehet látni, úgyhogy imádtam a felkérést, és imádom, amit eddig összeraktunk belőle, és ahogy elindult

– magyarázta Doszpot Péter.