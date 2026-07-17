„Egy érzelmi hullámvasúton ülünk mindannyian” – Így vannak Dudás Miki gyerekei a halála óta

Dudás Miki januári váratlan halála az egész országot sokkolta. A kajakozóra otthonában találtak rá holtan, miután több napig sem kedvese, Szigligeti Ivett, sem pedig édesanyja nem tudta elérni. Az egykori sportolóra párja és egy lakatos szakember törték rá az ajtót, de sajnos már túl későn... Ezt a tragédiát egyelőre sem Ivett, sem a gyerekek nem tudják feldolgozni, de mindent megtesznek azért, hogy el tudják fogadni, Miki nincs többé. A sztáranyuka most az Origónak mesélt a jelenlegi helyzetről.

Dudás Miki halála óta Szigligeti Ivett egymaga próbálja egyben tartani a családjukat (Fotó: Szigligeti Ivett/Instagram)

Dudás Miki Szigligeti Ivett-tel közös gyermekei, Nara és Miló még csak hét- és négyévesek, így nem teljesen értik még a halál fogalmát. A gyászfolyamat is teljesen más náluk, mint a felnőtteknél. Erről korábban lapunknak a pszichológus is megszólalt, aki azt tanácsolta, érdemes egy ilyen tragédia után szakember segítségét kérni. Szigligeti Ivett pedig így tett, aminek kapcsán az Origónak árulta el, miként vannak a gyerekek.

Nagyon hullámzó, hogyan érzik magukat, rengeteg mélységet és magasságot élünk meg, de sajnos inkább az előbbieket. A kislányom nagyon magába zárkózott a történtek óta, és ezt egy kicsit nehéz megugrani, mert anyaként nehéz tanácsot adni arra, hogyan kezelje ezt a helyzetet, amikor én magam sem tudom. De nyilván nekik ebben segít szakember is

– mesélte Ivett Narával kapcsolatban.

Dudás Miki és Szigligeti Ivett gyerekei nem tudják feldolgozni a gyászt (Fotó: Markovics Gábor)

Dudás Miki kisfia egyre jobban érzi édesapja hiányát

Természetesen nem csak a kislány, az öccse is nagyon hiányolja az édesapját, Ivett szerint mostanában vált ez még inkább érezhetővé.

„A kisfiamnál mostanában veszem észre, hogy nagyon sok mindenben hiányolja az apukáját, ami eddig is így volt, de mostanra sokszorozódott. Úgyhogy nagyon nehezen éljük meg a mindennapokat, és folyton egy érzelmi hullámvasúton ülünk mindannyian” – vallotta be őszintén egy fájdalmas sóhaj kíséretében Dudás Miki özvegye, aki nemrég árulta el: úgy döntött, felveszi a néhai sportoló vezetéknevét, hogy ezzel is tisztelegjen az emléke előtt.