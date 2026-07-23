Szigligeti Ivett nem csak a nevében lesz Dudás Miki felesége: így tiszteleg égi „házasságuk” előtt

Dudás Miki és Szigligeti Ivett kapcsolata nem volt tökéletes, sem felhőtlen, de akárhány akadály gördült eléjük, mindig túljutottak rajta. A néhai kajakozó és kedvese az utolsó percig úgy érezték, hogy történjen bármi, egymásban megtalálták az igazit, és szerelmüket semmi nem törheti meg. Aztán idén januárban megtörtént a tragédia, amiből a sztáranyuka még ma sem ocsúdott fel. Most azonban arról mesélt az Origónak, hogy kettejüket még Dudás Miki halála sem választhatja szét.

Szigligeti Ivett nevet változtat, mert ezzel is szeretné jelezni, hogy még mindig összetartoznak Dudás Mikivel (Fotó: Markovics Gábor)

Szigligeti Ivett Dudás Mikinek akar emléket állítani

Szigligeti Ivett gyerekeivel és Dudás Miki édesanyjával együtt próbálja feldolgozni a feldolgozhatatlant, vagyis, hogy a kajakozó örökre itt hagyta őket. A sztáranyuka helyzete pedig azért is különösen pokoli, ugyanis idénre tervezték az esküvőjüket, amikor örök hűséget fogadnak egymásnak. A nagy napra viszont már nem kerülhet sor, de Dudás Miki párja szerint a házasságuk így is megköttetett, aminek jelképeként Szigligeti Ivett nevet változtat.

„Felveszem Miki nevét, bár emiatt rengeteg negatív kommentet kapok, sokan nem értenek ezzel egyet, vagy éppen mást látnak bele, mint amiről szól ez az egész. De abszolút érzelmi okból hoztam meg ezt a döntést. Idén terveztünk összeházasodni Mikivel és úgy éreztem, ennek valahogyan emléket kell állítanom” – magyarázta az édesanya, aki a hivatalos procedúra után Dudás-Szigligeti Ivettként viseli majd a nevét.

Egy kedves ismerősöm mondta azt, hogy a valódi házasságokat nem a papír határozza meg, hanem az égben köttetnek, így én is ebbe kapaszkodok

– tette még hozzá.

Dudás Miki családja talán sosem fogja tudni feldolgozni a sportoló halálát (Fotó: Szigligeti Ivett/Instagram)

Szigligeti Ivett Dudás Mikitől kapott gyűrűit is hordja

Az új név mellett az influenszer azzal is szeretne tisztelegni elhunyt kedvese előtt, hogy minden nap viseli az eljegyzési gyűrűjét és a karikagyűrűt, amit ugyan Miki már nem húzhatott az ujjára, de számára a házasságukat jelképezi.

Mindkét gyűrűmet hordom, mert úgy érzem ezzel is kifejezhetem azt, hogy hozzá tartozom. A mi szerelmünk tényleg egy életre szóló, örök, első látásra kialakult szerelem volt, amire én mindig nagyon jó szívvel fogok visszagondolni, és azt gondoltam, hogy ez is egy picit erősíti bennem azt, hogy ő mindig velem van

– zárta a beszélgetést fájdalmas mosollyal.