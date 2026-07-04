Tragikus hír érkezett: elhunyt a Mad Max ikonikus sztárja

Elhunyt a Mad Max sztárja, Kjell Nilsson, miután négy éven át küzdött vesebetegséggel. A 76 éves, svéd színész képviselője, Chris Carbaugh megerősítette, hogy Nilsson csütörtökön halt meg az ausztráliai Queenslandben, a családja körében.

Elhunyt a Mad Max ikonikus főgonosza (A kép illusztráció) Fotó: Unsplash

Elhunyt a Mad Max ikonikus főgonosza

Mielőtt hírnevet szerzett volna a filmvásznon, Kjell Nilsson lenyűgöző karriert futott be olimpiai súlyemelőként. 1980-ban költözött Ausztráliába, hogy svéd sportolókat eddzen a moszkvai olimpiai játékokra. Ekkor ismerkedett meg Kate Ferguson színésznővel, akivel később Svédországban összeházasodtak, majd az ő biztatására tért vissza Ausztráliába, hogy színészi karriert folytasson.

Nilsson a hírnevét elsősorban a Mad Max 2. - Az országúti harcos című filmnek köszönheti, amelyben a gonosz Lord Humungust formálta meg, a poszt apokaliptikus pusztaságban terrorizáló fosztogatóbanda álarcos vezetőjét. Az alakításával Kjell kiérdemelte a franchise megemlékezetesebb antagonistájának címét, majd a későbbiekben több film- és televíziós produkcióban is szerepelt az 1980-as években.

A színjátszás mellett a sztár életében a fitnesz is kiemelt jelentőséggel bírt: edzést és mentorálást vállalt, felhasználva az elit súlyemelőként eltöltött évei alatt szerzett tudását.

Lord Humungus karaktere több, mint 40 évvel a filmvásznon való debütálása után továbbra is a Mad Max rajongók kiemelt kedvence világszerte, így Kjell Nilsson öröksége nem kevesebb, mint hogy megajándékozta a világot a filmtörténet egyik legismertebb gonosztevőjével - írja a Daily Star.

Kjell Nilsson dead at 76: Mad Max star dies after 'long and painful' health battle as tributes pour in https://t.co/vXCInN8nLa — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 3, 2026



