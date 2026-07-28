Elhunyt a Fantasztikus labirintus legendás bábjátékosa

78 éves korában elhunyt Ronnie Le Drew, aki a Rainbow című, klasszikus brit gyermekműsor egyik szereplőjét, Zippyt mozgatta. A legendás bábjátékos a kanadai Torontóban születetett, majd tinédzserként Nagy-Britanniába költözött, ahol a londoni Islingtonban található Little Angel Színházban tanult, majd ezt követően 30 évig volt a társulatnál: előbb előadóművészként, azután rendezőként és tanárként dolgozott.

Elhunyt a legendás bábjátékos, Ronnie Le Drew / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Elhunyt a legendás bábjátékos, Ronnie Le Drew

Le Drew munkája a Rainbow-n 1973-ban vette kezdetét: előbb vezette, majd később saját, jellegzetes hangját kölcsönözte az egyik szereplőnek, Zippynek. Az oktató jellegű műsor 1972 októberétől 1992 márciusáig futott: ez idő alatt kultikus státuszba emelkedett, és 1975-ben elnyerte a Film- és Televíziós Művészeti Társaság díját a legjobb gyermekműsor kategóriában.

Le Drew a tehetségét más klasszikus gyermekműsorokban is kamatoztatta, valamint közreműködött a Fantasztikus Labirintus, a Rémségek kicsiny boltja és a Muppeték karácsonyi éneke című filmeknél. A halálhírét hétfőn a Brit Bábszövetség osztotta meg.

Szomorúan jelentjük be elnökünk és barátunk, Ronnie Le Drew halálát, aki rövid betegség után hunyt el. Ronnie 10 évig volt az elnökünk, talán a legaktívabb és legtámogatóbb, aki valaha is volt vagy lesz. Szinte minden eseményen részt vett, legyen az online vagy személyes, gyakran fellépett, ha felkérték, és mindig szívesen beszélgetett, mesélt történeteket és szórakoztatott, ahogy csak tudott. Ronnie-t ugyan a legtöbben Zippyről ismerték, de a bábvilágban betöltött szerepe túlmutat ezen, és számtalan bábjátékos fogja gyászolni a drága barátunk elvesztését. Nagyon sok embernek jelentett rengeteget, az életének öröksége így tovább él majd

- olvasható a közleményben, a Mirror beszámolója szerint.

Ronnie Le Drew, the legendary puppeteer who brought Rainbow's much-loved character Zippy to life for two decades, has died aged 78 following a short illness.



His death was announced by the British Puppet Guild, which paid tribute to its former president, describing him as a… pic.twitter.com/pOqC8bGKCc — KentOnline (@Kent_Online) July 28, 2026

A Fantasztikus Labirintus című filmben - amelyben Jennifer Connelly és az azóta ugyancsak elhunyt David Bowie játszotta a főszerepet, míg a legtöbb karaktert bábok alakították -, a kamasz Sarah kalandjait követhetjük nyomon, aki hirtelen haragjában azt kívánja, bár elvinnék egyéves kisöccsét, Tobyt a koboldok. A meggondolatlan kívánság valóra válik, így a lánynak át kell vágnia az ezer veszélyt rejtő labirintuson, hogy eljusson a koboldkirály kastélyáig és visszaszerezze a testvérét.