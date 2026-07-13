Most érkezett: elhunyt a Marvel sztárja

Elhunyt Wai Ching Ho színésznő, aki a Marvel Daredevil című sorozatával vált ismertté. A szomorú hírt egy kollégája erősítette meg, aki azt is elárulta, Ho a halála előtt szélütést kapott.

Elhunyt a Marvel színésznője / Fotó: MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Elhunyt a Marvel színésznője

Wai Ching Ho Madame Gao szerepéről ismert: a karaktert a Daredevil mellett a Vasököl, valamint a The Defenders című sorozatban is eljátszotta. A Marvel sztárja emellett szinkronhangként működött közre a Pixar Pirula Panda című filmjében. Halálát elsőként a Daredevilbeli partnere, Peter Shinkoda osztotta meg, aki az Instagramon jelentette be a szívszorító hírt - írja a Daily Star.

Nagyon megható pillanat ez mindannyiunk számára, akik ismertük Wai Ching Ho-t. Két nappal ezelőtt, egy agyvérzés után, békésen hunyt el. Sokszor láttam már színpadon fellépni, sok dim sumot ettünk meg együtt. Még abban a hatalmas szerencsében is részem volt, hogy a férjét alakíthattam a High Resolution című filmben. Wai Ching egy kedves, együttérző ember volt, akinek művészi munkája minden produkciót magasabb szintre emelt, és mi is jobbak lettünk általa. Nyugodj hatalmon, kedves barátom

- tisztelgett Ho emléke előtt egy másik színésztársa, Perry Yung.

A színésznő képviselője később megerősítette a szomorú hírt a Variety magazinnak, közzétéve a család nyilatkozatát is.

Wai Ching Ho családja mélységesen hálás azért a hihetetlen szeretetért és támogatásért, valamint a sok szép üzenetért és emlékért, amelyeket az emberek megosztottak Wai-ról. Megnyugtató olvasni ebben a nehéz időszakban azt, hogy mennyit jelentett oly sokaknak

- áll a közleményben.