Kómába esett és elhunyt a Netflix sztárja

46 éves korában elhunyt a Netflix egyik sztárja: a dél-koreai színész, Jeon Seung-jae halálhírét július 29-én, szerdán erősítették meg. Jeon egészsége 2024-ben kezdett drasztikusan romlani, majd a Koryeo-Goran War című tévésorozat forgatásán hirtelen eszméletét vesztette. Kiderült, hogy agyvérzést kapott, ami miatt sürgősségi műtéten esett át: ennek következtében kómába esett, amelyből tragikusan már sohasem tért magához.

Tragikusan fiatalon elhunyt a Netflix sztárja / Fotó: Marc Ignacio / Unsplash (Képünk illusztráció)

Tragikusan fiatalon elhunyt a Netflix sztárja

A színész karrierje a 2004-es Harcosok szövetségével vette kezdetét, majd ezt követően szerepelt A maszkos sztár, a Netflix A jó, a rossz és a furcsa, valamint Cunami című filmjeiben. A nézők emellett találkozhattak vele a Hello Ghost, az Árnyak kora, az Istenek között: Az utolsó 49 nap című filmekben, és olyan televíziós drámákban is, mint A fény hercegnője és a High Kick Through the Roof.

Őszinte részvétem. Ismét gyászol a koreai mozi világa

- tisztelgett Jeon emléke előtt az egyik rajongó a közösségi médiában.

Részvétem mindenkinek, aki ismerte, különösen a családjának. Nyugodjék békében

- tette hozzá egy másik felhasználó.

Jeon Seung-jae temetését július 31-én reggel 6 órától fogják tartani - írja a Daily Star.