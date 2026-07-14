A betegség győzött: hosszas küzdelem után elhunyt a Szex és New York sztárja

Szomorú hírt jelentettek be, miszerint elhunyt Scott Bryce, aki a nézők leginkább az As the World Turns (Ahogy a világ fordul) című sorozatból ismerhetettek, de többek közt a Szex és New Yorkban is szerepelt. A 68 éves sztár halálát egy barátja, a színész Lucie Arnaz jelentette be vasárnap egy azóta már törölt Facebook-posztban.

68 évesen elhunyt a közkedvelt sorozatsztár / Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

68 évesen elhunyt a közkedvelt sorozatsztár

Egy csodálatos színész, egy gyönyörű férfi, egy nagyszerű férj és apa, Scott Bryce, ma este elhunyt. Hiányozni fog a szeme, a mosolya, a szellemessége, az intelligenciája, a tehetsége, a bátorsága, a nevetése és az ölelései

- írta a 74 éves Lucie, aki az elhunyt színész feleségének, Jodi Stevensnek, valamint a 19 éves fiuknak, Jacksonnak is üzent.

Drága Jodi, drága Jackson, most tiszta örömből vigyáz rátok, és mindig vezetni fog titeket. De utálom ezeket a búcsúzkodásokat. Nyugodj békében, te csodálatos, nagyszerű ember!

- zárta a búcsúztatóját a színész.

A halála előtt Scott Bryce 3. stádiumú nyelőcső- és gyomorrákkal küzdött, amelyeket 2025-ben diagnosztizáltak nála. A kezelések után a színész úgy nyilatkozott, javult az állapota, azonban - Lucie Arnaz elmondása szerint -, a rák később visszatért.

A színészt a legtöbben Craig Montgomery szerepéről ismerhetik a már régóta futó As the World Turns (Ahogy a világ fordul) című tévésorozatból, amelyben 1982 és 2008 között szerepelt. Ez idő alatt Scott Bryce két Daytime Emmy-jelölést kapott 1986-ban és 1987-ben a legjobb férfi főszereplő drámasorozatban kategóriában. A közkedvelt sorozatsztár emellett játszott a Szex és New Yorkban, A pletykafészekben, valamint a Feketelista című sorozatokban is - írja a Page Six.