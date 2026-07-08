Gyászolnak a rajongók: hosszú betegséget követően elhunyt a szappanoperasztár

95 éves korában elhunyt a neves szappanopera- és drámaíró, Benedito Ruy Barbosa. A híresség július 7-én, kedden vesztette életét, krónikus veseelégtelenségből eredő szövődmények következtében. A legendás forgatókönyvíró az elmúlt három évben küzdött a betegséggel, idén januárban pedig 19 napot töltött kórházban egy krónikus veseelégtelenséggel összefüggő húgyúti fertőzés miatt.

95 évesen elhunyt a neves szappanopera-író / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

95 évesen elhunyt a neves szappanopera-író

Benedito - akit a brazil televíziózás történetének egyik legkiválóbb szappanopera-írójaként tartanak számon-, az évek során több mint 20 szappanoperát írt, köztük a nálunk is népszerű Terra Nostrát. Televíziós karrierje 1966-ban vette kezdetét, de már előtte sikerült letennie a névjegyét, miután ő lett a háromszoros világbajnok brazil labdarúgó, Pelé első életrajzírója. A szappanoperáinak sikerének kulcsát a szerelmi történeteiben, illetve a főszereplők jellemében látta, akiket harciassággal és a pozitív értékekbe vetett hittel ruházott fel.

Benedito Ruy Barbosa halála, bár nagyon szép kort élt meg, mélyen lesújtotta a rajongókat, akik a közösségi médiában tisztelegtek az emléke előtt

Fogalmam sem volt, hogy már ilyen idős! Briliáns elme elme volt, aki pontosan tudta, hogyan kell magával ragadni a nézők figyelmét a jól kidolgozott, fordulatokkal teli cselekményeivel, amik egyenesen elkápráztatták a közönséget! Az Úr üdvözölje őt az országában!

- írta az egyikük, a Daily Star beszámolója szerint.