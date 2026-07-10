Lesújtó hír érkezett: nem sokkal a születésnapja után elhunyt a közkedvelt szappanoperasztár

Nyomozás indult annak a közismert szappanoperasztárnak a halála ügyében, aki egy nappal a 35. születésnapi partija után elhunyt. Ece İrtem török színésznő június 15-én vesztette életét isztambuli otthonában, az édesanyja jelenlétében: a sztár ekkor összeesett, majd nem sokkal később meghalt.

Tragikusan fiatalon elhunyt a népszerű szappanoperasztár / Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

Tragikusan fiatalon elhunyt a népszerű szappanoperasztár

Eleinte úgy vélték, a színésznő halálát szívroham okozta, az Igazságügyi Orvostani Intézet azonban a haláleset kivizsgálását követően bejelentette, a sztár alkoholmérgezés következtében hunyt el: mint kiderült, a szervezetében deciliterenként (mg/dl) 395 milligramm alkohol volt, ez a véralkoholszint pedig orvosilag kritikus és akár halálos is lehet. A szakértők arra a következtetésre jutottak, a magas véralkoholszint, valamint a felírt antidepresszáns és szorongásoldó gyógyszerek együttes kombinációja okozta a színésznő halálát.

Ece İrtem a tragédiát megelőző napon még közzétett egy bejegyzést a közösségi oldalán, amelyben megköszönte a rajongóinak és a szeretteinek, hogy felköszöntötték őt a születésnapján. A színésznőt az Égei-tenger partján fekvő Kusadasiban található Yenikoy temetőben temették el.

A sztárt leginkább a népszerű török sorozatban, a Kegyetlen szerelemben nyújtott alakításáról ismerték, de több televíziós szériában is felbukkant, valamint játszott történelmi drámákban is - írja a Daily Star.