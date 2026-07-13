Felfoghatatlan hír érkezett: tragikusan fiatalon elhunyt a népszerű színész

44 éves korában elhunyt Josh Grisetti, a Broadway sztárja, televíziós előadó és közkedvelt zenés színházi oktató, akit a színpadi darabok mellett A káprázatos Mrs. Maisel című sorozatból ismerhetett a közönség. A People információi szerint a színész július 10-én, pénteken öngyilkosságot követett el.

Tragikus körülmények közt elhunyt a fiatal színész / Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

Tragikus körülmények közt elhunyt a fiatal színész

A szomorú hírt egy Instagram-bejegyzésben jelentette be július 12-én, vasárnap Rob McClure színész, aki Grisetti oldalán játszott a Something Rotten! című Broadway-darabban.

Megtört szívvel osztom meg, hogy a briliáns Josh Grisetti pénteken öngyilkos lett. Egyelőre képtelen vagyok felfogni. A gondolataim a feleségével és a családjával vannak, akik jelenleg próbálják feldolgozni a történteket

- írta a színész, majd ezt követően a Broadway több sztárja is tisztelgett Grisetti emléke előtt a közösségi médiában.

Josh Grisetti Washington DC-ben született, és Délnyugat-Virginiában nőtt fel. A North Carolina School of the Arts-ban tanult, ahol 2000-ben dráma szakon végzett, majd 2004-ben a Bostoni Konzervatóriumban szerzett képzőművészeti alapdiplomát zenés színház szakon. A virágzó színházi karrierje mellett a televíziós közönség számára leginkább Ralph Emerson szerepéről lehet ismerős A káprázatos Mrs. Maisel ötödik, egyben utolsó évadából, amelyben nyolc epizódon keresztül tűnt fel. Pályafutása korábbi szakaszában Donal Logue és Sofía Vergara oldalán is játszott az ABC rövid életű, 2007-es The Knights of Prosperity című sitcomjában.

A színjátszás mellett Grisetti a pályafutása egy jelentős részét a soron következő művészgeneráció oktatásának is szentelte. A Fullertoni Kaliforniai Állami Egyetem zenés színházi programjának vezetőjeként tevékenykedett, miután korábban színészetet, zenés színházat és színházüzleti tárgyakat tanított a Fullerton Főiskolán és a Loyola Marymount Egyetemen.

Josh Grisetti felesége Mackenzie Grisetti ingatlanügynök volt, akivel hat éven át éltek házasságban, egészen a színész tragikus haláláig.