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sztár

Gyászolnak a rajongók: elhunyt a Trónok harca és a Doctor Who sztárja

11 perce
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Nemrég érkezett a bejelentés, 80 éves korában életét vesztette Tom Chadbon, a Trónok harca és a Doctor Who sztárja. A hírt az elhunyt színész kiadója erősítette meg.
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sztárszínészelhunytTrónok harca

80 éves korában elhunyt Tom Chadbon, a Trónok harca és a Doctor Who (magyarul Ki vagy, doki?) sztárja. A brit színész halálhírét hétfőn a Fantom Events kiadó - amelynek a Chadbon az ügyfele volt -, jelentette be.

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Elhunyt a brit színész, Tom Chadbon / Fotó: Marc Ignacio /  Unsplash (Képünk illuszráció)

Elhunyt a brit színész, Tom Chadbon

Szomorúan értesültünk arról, miszerint Tom Chadbon a múlt hétvégén elhunyt. Tom sokak számára ismerős lehetett számos televíziós és filmes szerepből, többek közt a Doctor Who, a James Bond  és a Trónok harca című sorozatokból. Mindig is egy kedves és barátságos ember volt, akivel öröm volt együtt dolgozni: részvétünket fejezzük ki a családjának ebben a szomorú időszakban

- olvasható a közleményben.

A színész - aki a Peep Show szituációs komédiában és a Casino Royale című filmben is feltűnt -, halála mélyen megrázta a rajongókat, akik a közösségi médiában tisztelegtek az emléke előtt.

Nyugodjék békében. 2026 az eddigi legrosszabb év

- jelentette ki az egyikük.

Sajnálattam hallottam Tom Chadbon haláláról. Kedves ember, ikonikus karakter volt

- tette hozzá egy másik, a Daily Mail beszámolója szerint.

2026-ban eddig már számtalan hírességtől kellett örök búcsút vennünk: többek közt Catherine O'Hara, James Van Der Beek, Chuck Norris, Sam Neill, Robert Duvall, Bonnie Tyler és Eric Dane, míg a hazai sztárok közül Voith Ágnes, Koltai János, Scherer Péter, Fenyő Miklós és Szolnoki Péter is az elmúlt néhány hónap során vesztette életét.

 

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