Gyászolnak a rajongók: elhunyt a Trónok harca és a Doctor Who sztárja

80 éves korában elhunyt Tom Chadbon, a Trónok harca és a Doctor Who (magyarul Ki vagy, doki?) sztárja. A brit színész halálhírét hétfőn a Fantom Events kiadó - amelynek a Chadbon az ügyfele volt -, jelentette be.

Elhunyt a brit színész, Tom Chadbon / Fotó: Marc Ignacio / Unsplash (Képünk illuszráció)

Elhunyt a brit színész, Tom Chadbon

Szomorúan értesültünk arról, miszerint Tom Chadbon a múlt hétvégén elhunyt. Tom sokak számára ismerős lehetett számos televíziós és filmes szerepből, többek közt a Doctor Who, a James Bond és a Trónok harca című sorozatokból. Mindig is egy kedves és barátságos ember volt, akivel öröm volt együtt dolgozni: részvétünket fejezzük ki a családjának ebben a szomorú időszakban

- olvasható a közleményben.

A színész - aki a Peep Show szituációs komédiában és a Casino Royale című filmben is feltűnt -, halála mélyen megrázta a rajongókat, akik a közösségi médiában tisztelegtek az emléke előtt.

Nyugodjék békében. 2026 az eddigi legrosszabb év

- jelentette ki az egyikük.

Sajnálattam hallottam Tom Chadbon haláláról. Kedves ember, ikonikus karakter volt

- tette hozzá egy másik, a Daily Mail beszámolója szerint.

Game Of Thrones and Doctor Who actor Tom Chadbon dies aged 80 as heartfelt tributes pour in https://t.co/Gf2fd2mSct — Daily Mail (@DailyMail) July 29, 2026