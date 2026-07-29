Gyászolnak a rajongók: elhunyt a Trónok harca és a Doctor Who sztárja

80 éves korában elhunyt Tom Chadbon, a Trónok harca és a Doctor Who (magyarul Ki vagy, doki?) sztárja. A brit színész halálhírét hétfőn a Fantom Events kiadó - amelynek a Chadbon az ügyfele volt -, jelentette be.
Elhunyt a brit színész, Tom Chadbon
Szomorúan értesültünk arról, miszerint Tom Chadbon a múlt hétvégén elhunyt. Tom sokak számára ismerős lehetett számos televíziós és filmes szerepből, többek közt a Doctor Who, a James Bond és a Trónok harca című sorozatokból. Mindig is egy kedves és barátságos ember volt, akivel öröm volt együtt dolgozni: részvétünket fejezzük ki a családjának ebben a szomorú időszakban
- olvasható a közleményben.
A színész - aki a Peep Show szituációs komédiában és a Casino Royale című filmben is feltűnt -, halála mélyen megrázta a rajongókat, akik a közösségi médiában tisztelegtek az emléke előtt.
Nyugodjék békében. 2026 az eddigi legrosszabb év
- jelentette ki az egyikük.
Sajnálattam hallottam Tom Chadbon haláláról. Kedves ember, ikonikus karakter volt
- tette hozzá egy másik, a Daily Mail beszámolója szerint.
2026-ban eddig már számtalan hírességtől kellett örök búcsút vennünk: többek közt Catherine O'Hara, James Van Der Beek, Chuck Norris, Sam Neill, Robert Duvall, Bonnie Tyler és Eric Dane, míg a hazai sztárok közül Voith Ágnes, Koltai János, Scherer Péter, Fenyő Miklós és Szolnoki Péter is az elmúlt néhány hónap során vesztette életét.