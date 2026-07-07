Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszavazták az ügynökakták megnyitását – kövesse nálunk élőben a parlament rendkívüli ülését!

elhunyt

Szomorú hírt jelentettek be: elhunyt a sikersorozat sztárja

10 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A színésznő mindössze 43 éves volt. Bár a halál okát a családja nem hozta nyilvánosságra, egy barátja elmondása szerint a sztár rákkal küzdött, mielőtt elhunyt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
elhunytTudorok (sorozat)Tudorokszínésznősorozat

Nemrég osztották meg a lesújtó hírt, hogy 43 éves korában elhunyt Slaine Kelly, akit a legtöbben a Tudorok című sorozatban játszott szerepéről ismerhetnek. Az egygyermekes színésznő halálát a családja erősítette meg, hozzátéve, a sztár az otthonában, a szerettei körében vesztette életét.

Elhunyt Gedai István régész-numizmatikus, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott főigazgatója
Elhunyt a Tudorok című sorozat sztárja (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Elhunyt a Tudorok című sorozat sztárja

Slaine rettenetesen fog hiányozni a szüleinek, a fiának, a testvérének, a sógornőjének, az unokahúgának, számtalan unokatestvérének, a tágabb családjának, a barátainak és mindazoknak, akik ismerték és szerették őt. Színésznőként és filmproducerként is szeretettel fognak emlékezni rá a munkájáért és a szellemiségéért

- olvasható a család által kiadott közleményben.

A halál okát a megemlékezésben ugyan nem hozták nyilvánosságra, azonban a színésznő egyik barátja, a Szégyentelenek sztárja, Paddy C Courtney elárulta, hogy Slaine Kelly rákkal küzdött a halála előtt.

Slaine Kellyre örökké úgy fognak emlékezni, mint egy csodálatos nőre, anyára, lányra, nővérre, unokatestvérre, unokahúgra és barátra. Az életét elrabolta a rák, de szédítő kíváncsisága és bátorsága tovább él mindazokban, akik ismerték őt

- írta a közösségi oldalán Courtney, egy fekete-fehér fotó kíséretében.

Slaine Kelly Jane Howard alakításáról vált híresség a Tudorok című sorozatban, aki VIII. Henrik király egyik szeretője és ötödik feleségének, Howard Katalinnak volt az unokatestvére. A színésznő emellett játszott a Prime Video The O'Briens című sorozatában, amelynek producere is volt, valamint elismerésben részesült Lucy szerepéért a Rise of the Footsoldier II-ben - írja a Daily Star.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!