Szomorú hírt jelentettek be: elhunyt a sikersorozat sztárja

Nemrég osztották meg a lesújtó hírt, hogy 43 éves korában elhunyt Slaine Kelly, akit a legtöbben a Tudorok című sorozatban játszott szerepéről ismerhetnek. Az egygyermekes színésznő halálát a családja erősítette meg, hozzátéve, a sztár az otthonában, a szerettei körében vesztette életét.

Elhunyt a Tudorok című sorozat sztárja (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Elhunyt a Tudorok című sorozat sztárja

Slaine rettenetesen fog hiányozni a szüleinek, a fiának, a testvérének, a sógornőjének, az unokahúgának, számtalan unokatestvérének, a tágabb családjának, a barátainak és mindazoknak, akik ismerték és szerették őt. Színésznőként és filmproducerként is szeretettel fognak emlékezni rá a munkájáért és a szellemiségéért

- olvasható a család által kiadott közleményben.

A halál okát a megemlékezésben ugyan nem hozták nyilvánosságra, azonban a színésznő egyik barátja, a Szégyentelenek sztárja, Paddy C Courtney elárulta, hogy Slaine Kelly rákkal küzdött a halála előtt.

Slaine Kellyre örökké úgy fognak emlékezni, mint egy csodálatos nőre, anyára, lányra, nővérre, unokatestvérre, unokahúgra és barátra. Az életét elrabolta a rák, de szédítő kíváncsisága és bátorsága tovább él mindazokban, akik ismerték őt

- írta a közösségi oldalán Courtney, egy fekete-fehér fotó kíséretében.

Slaine Kelly Jane Howard alakításáról vált híresség a Tudorok című sorozatban, aki VIII. Henrik király egyik szeretője és ötödik feleségének, Howard Katalinnak volt az unokatestvére. A színésznő emellett játszott a Prime Video The O'Briens című sorozatában, amelynek producere is volt, valamint elismerésben részesült Lucy szerepéért a Rise of the Footsoldier II-ben - írja a Daily Star.