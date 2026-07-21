Koncert közben nyílt szét Ella Langley énekesnő ruhája

Ella Langley csillogó, rózsaszín ruhában lépett színpadra Baltimore-ban, ám a cipzár néhány percen belül végig kinyílt. Az amerikai sztár higgadtan kezelte a ruhabalesetet, és egy futballmezben fejezte be a koncertet.

Ella Langley énekesnő ruhája szétnyílt egy koncerten Fotó: JASON KEMPIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kínos ruhabaleset érte Ella Langley-t egy egész stadion előtt

Ella Langley ruhája már baltimore-i fellépésének második dalánál teljesen szétnyílt, miközben szakadó esőben énekelt egy egész stadionnyi közönség előtt. A 27 éves amerikai countryénekesnő Morgan Wallen Still the Problem című turnéjának előzenekaraként lépett fel az M&T Bank Stadionban.

Langley csillogó, rojtos rózsaszín ruhában kezdte meg a koncertet, ám a cipzár néhány percen belül végig kinyílt. Az interneten terjedő felvételek szerint az énekesnő gyorsan magára húzott egy lila Baltimore Ravens-mezt, majd felvette a gitárját, és folytatta a hatvanperces műsort.

A történtekről később az Instagram-oldalán is beszámolt. Mint írta, ruhája a második szám közben nyílt szét, miközben zuhogott az eső, és egy stadionnyi ember figyelte.

A kellemetlen ruhabaleset azonban nem zavarta meg: megőrizte a nyugalmát, és végigénekelte a koncertet. A produkciót a zápor ellenére sem kellett félbeszakítani.

Ella Langley az amerikai countryzene egyik gyorsan emelkedő sztárja, legismertebb dala a Choosing Texas. A baltimore-i incidens után a közönség főként azért méltatta, ahogyan higgadtan kezelte a váratlan helyzetet – számolt be a Fox News.

Beceneve buktatta le: kiderült, kisfiút vagy kislányt vár a szupermodell Palvin Barbara

Palvin Barbara elárulta, milyen nemű lesz férjével, Dylan Sprouse-zal közös első gyermeke. A szupermodell kevesebb mint egy évvel az endometriózis-műtétje után esett természetes úton teherbe.

A modell korábban nyilvánosan beszélt arról, hogy endometriózissal küzdött. A betegség miatt 2025 augusztusában műtéten esett át. Az endometriózis egy nőgyógyászati betegség, amely egyes esetekben a teherbeesést is megnehezítheti.