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ella langley -

Koncert közben nyílt szét Ella Langley énekesnő ruhája

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Váratlan baleset zavarta meg Morgan Wallen baltimore-i koncertjét. Ella Langley ruhája már a fellépés második dalánál szétnyílt egy egész stadionnyi közönség előtt. Az énekesnő gyorsan magára vett egy Baltimore Ravens-mezt, majd folytatta a műsort.
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ella langley -énekesnőruhakoncert

Ella Langley csillogó, rózsaszín ruhában lépett színpadra Baltimore-ban, ám a cipzár néhány percen belül végig kinyílt. Az amerikai sztár higgadtan kezelte a ruhabalesetet, és egy futballmezben fejezte be a koncertet.

Ella Langley énekesnő ruhája szétnyílt egy koncerten., NASHVILLE, TENNESSEE - JUNE 04: EDITORIAL USE ONLY. Ella Langley performs onstage at Nissan Stadium during CMA Fest 2026 day one on June 04, 2026 in Nashville, Tennessee. Jason Kempin/Getty Images/AFP (Photo by Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Ella Langley énekesnő ruhája szétnyílt egy koncerten Fotó: JASON KEMPIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kínos ruhabaleset érte Ella Langley-t egy egész stadion előtt

Ella Langley ruhája már baltimore-i fellépésének második dalánál teljesen szétnyílt, miközben szakadó esőben énekelt egy egész stadionnyi közönség előtt. A 27 éves amerikai countryénekesnő Morgan Wallen Still the Problem című turnéjának előzenekaraként lépett fel az M&T Bank Stadionban.

Langley csillogó, rojtos rózsaszín ruhában kezdte meg a koncertet, ám a cipzár néhány percen belül végig kinyílt. Az interneten terjedő felvételek szerint az énekesnő gyorsan magára húzott egy lila Baltimore Ravens-mezt, majd felvette a gitárját, és folytatta a hatvanperces műsort.

A történtekről később az Instagram-oldalán is beszámolt. Mint írta, ruhája a második szám közben nyílt szét, miközben zuhogott az eső, és egy stadionnyi ember figyelte.

 A kellemetlen ruhabaleset azonban nem zavarta meg: megőrizte a nyugalmát, és végigénekelte a koncertet. A produkciót a zápor ellenére sem kellett félbeszakítani.

Ella Langley az amerikai countryzene egyik gyorsan emelkedő sztárja, legismertebb dala a Choosing Texas. A baltimore-i incidens után a közönség főként azért méltatta, ahogyan higgadtan kezelte a váratlan helyzetet – számolt be a Fox News.

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