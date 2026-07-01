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Elliot Page elképesztő kockahasat villantott – videó

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Elliot Page közösségi oldalán bokszedzés közben készült fotókat és videókat tett közzé, amelyekhez edzőjét méltató gondolatokat fűzött.
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kockahasbokszszínész

Elliot Page Instagram-oldalán osztott meg fotókat és videókat, amelyeken bokszedzés közben látható. A 39 éves színész az edzések során elért fejlődéséről számolt be, és méltatta edzője munkáját – számolt be róla a People.

A kommentelők közül sokan dicsérték Elliot Page kockahasát és fizikai formáját
A kommentelők közül sokan dicsérték Elliot Page kockahasát és fizikai formájátFotó: Instagram/elliotpage

Elliot Page bejegyzésében azt írta, hogy szerencsésnek tartja magát, amiért Nolannal dolgozhat együtt. Kiemelte, hogy edzője nemcsak a technikai elemek oktatásában kiemelkedő, hanem a boksz stratégiai és mentális oldalának átadásában is.

A színész úgy fogalmazott, hogy a boksz mára élete meghatározó részévé vált, és arra utalt, hogy a sport könnyen szenvedéllyé válhat azok számára is, akik kipróbálják.

Sokan dicsérték Elliot Page fizikai formáját

A bejegyzéshez számos elismerő hozzászólás érkezett, amelyekben követői és több ismert személy is kiemelte a színész látványos fizikai fejlődését. Többen motiválónak nevezték az edzésről megosztott tartalmakat, míg mások humoros megjegyzésekkel reagáltak Page izmos testalkatára.

 

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