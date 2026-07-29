Kisétált az idősek otthonából, majd nyom nélkül eltűnt a 82 éves énekesnő

A nyilvánossághoz fordultak a barátok és ismerősök, miután állításuk szerint nyolc hónappal ezelőtt eltűnt a legendás folkénekes, Linda Perhacs. A korábbi menedzser, Laurel Stearns a Fox News Digitallal megosztott nyilatkozata szerint a 82 éves művészt ekkor a törvényes gyámja felügyelete alatt engedték ki az intézményből, azóta nem hallottak felőle közvetlenül.

Nyolc hónapja eltűnt a legendás énekesnő / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Nyolc hónapja eltűnt a legendás énekesnő

Az ismerősök azt állítják, Perhacs és a gyámja elérésére tett többszöri kísérletek eredménytelenek maradtak.

Egyre nagyobb az aggodalom a barátok, munkatársak és a zenei közösség tagjai körében az elismert énekes-dalszerző, Perhacs Linda hogyléte és jelenlegi holléte miatt

- emelték ki a közleményben, hozzátéve:

Lindát körülbelül nyolc hónappal ezelőtt engedték ki egy bentlakásos idősek otthonából a törvényes gyámja felügyelete alatt. Azóta számtalan barátja és régi munkatársa számolt be arról, hogy nem tudtak közvetlen kapcsolatba lépni vele. Állításuk szerint a gyámjával való kapcsolatfelvételre tett ismételt kísérletek is válasz nélkül maradtak.

A közlemény kiadói hangsúlyozták, senkit sem vádolnak, csupán megerősítést kérnek arról, hogy Linda Perhacs biztonságban van és megfelelő ellátásban részesül.

A zenei ikon eltűnése miatt a felnőttvédelmi szolgálatnál is eljárást indítottak, és rendőrségi feljelentést tettek. A nyomozás folyamatban van, így további részleteket nem hoztak nyilvánosságra.

A Blikk információ szerint az énekesnő - aki Linda Jeanne Arnold néven született a kaliforniai Santa Monicában 1943 szeptemberében -, a magyaros hangzású vezetéknevét magyar férje után vette fel és használta. Linda Perhacs évtizedeken átívelő karrierje akkor vett váratlan fordulatot, amikor az 1970-es Parallelograms című albumát – amelyet a megjelenésekor figyelmen kívül hagytak –, évtizedekkel később újra felfedezték, és klasszikussá vált. Az énekes-dalszerző karrierje később új lendületet vett a 2014-es The Soul of All Natural Things és a 2017-es I'm a Harmony című lemezek megjelenésével.