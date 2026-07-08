Dzsungel lett Emilio és Tina kertjéből! „Teljesen átépítjük”

Emilio és Tina nem akármilyen felújításba kezdtek, mivel olyan kertet rittyentenek a házuk mögé, amit mindenki meg fog majd csodálni. Pálmafák, bambuszok és olyan növények lesznek majd, amik nem jellemzőek egy magyar kertes háznál. Tina az Origónak mesélt az átalakításról és azt is elárulta, hogy hamarosan kész is lesz a kert, amit majd szívesen mutatnak meg rajongóiknak.

Emilio mindenkit meglepett legújabb videójával, ahol pálmafák sorakoztak az udvarában (Fotó: MW Bulvár)

Emilio és Tina kertje még munkálatok alatt van

Teljesen átépítjük az egész kertet. Úgy indultunk neki, mint három éve a házfelújításnak. Akkor is csak egy festésnek indult, aztán végül csak a tető meg a négy téglafal maradt meg. Most is úgy kezdtük, hogy műfüvet tetetünk, aztán szétbombáztuk az egész kertet

– mesélt az Origónak a kertfelújítás eredetéről Tina.

Egy csapat dolgozik jelenleg a nagyszülők kertjében, szerencsére minden a terv szerint alakul. „Múlt héten kezdték el a munkálatokat, és ha minden jól megy, akkor holnap kész is lesznek. Még ma is hozták a növényeket és nagyon szépen fog majd kinézni” – árulta el Emilio felesége.

Emilio és Tina holnap már új kertjükben lazíthatnak (Fotó: Emilio/Instagram)

Nem véletlenül került sok pálmafa a kertbe

Eddig is sok mediterrán növény volt a kertünkben, mivel nagyon szeretjük őket. Mindig is egy ilyen környezetet szerettünk volna kialakítani, csak eddig volt egy kutyusunk, aki miatt mindig dézsába kellett állítani a pálmafákat, de mivel most már ő nincsen, így ültetni is tudjuk őket. Plusz egy óriási, nagy kanári datolyapálma is érkezett, ami majdnem öt méter magas és ezt daruval kellett beemelniük

– tette hozzá Bangó Marika lánya.

Így tehát lassan vége a nagy munkálatoknak és olyan kertet kapnak Emilióék, amiről korábban csak álmodni mertek. „Nagyon hálás vagyok a csapatnak, akik végig dolgoztak a kerten, mivel nem volt egyszerű a nagy pálmákat mozgatni, de le a kalappal előttük. Holnap kész leszünk, szóval nagy a boldogság most nálunk” – jegyezte meg Bangó Margit unokája.