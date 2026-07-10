Válása után könyvet ír erotikus kalandjairól Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski hétszámjegyű szerződést írt alá, hogy kiadjon egy könyvet, amiben szexuálisan felszabadult egyedülálló anyaként eltöltött életéről szóló személyes esszéi fognak szerepelni.

Emily Ratajkowski második könyvéért versengtek a kiadók. Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto / AFP

Emily Ratajkowski második könyvéért versengtek a kiadók

Csütörtökön a 35 éves modell egy ünnepi Instagram-bejegyzésben osztotta meg a hírt a hamarosan megjelenő Motherf*cker című kötetéről. „Íme a 2. könyv” – írta a modell a bejegyzéshez.

Ratajkowski könyvét a Penguin Press adja ki, a leírás szerint témája „a modern női identitás vizsgálata a szerző saját erőfeszítéseinek történetén keresztül, mint újonnan egyedülálló anya New Yorkban, hogy felfedezze, mi is valójában a jó élet egy nő számára”.

Az amerikai modell, aki Robin Thicke 2013-as Blurred Lines című videoklipjében félmeztelenül szerepelt, 2018 és 2022 között Sebastian Bear-McCloud felesége volt. Szakításuk egy évvel azután történt, hogy megszületett első gyermekük, Sylvester.

Az egyedülálló édesanya a múlt hónapban nagy port kavart, miután esszét publikált a The Cut-ban, amelyben részleteket osztott meg a válása utáni szexuális életéről.

A hírek szerint hatalmas harc volt a kiadók között az új könyvért, miután első könyve, a My Body 2021-es megjelenése után New York Times bestseller lett. A kötetben a modell esszésorozatban elemezte a modellipart, a modern feminizmust és a női testet.

Az új könyv nem az egyetlen írói vállalkozás, amelyben jelenleg részt vesz. Ratajkowski egy hamarosan megjelenő Apple TV-sorozathoz is csatlakozik, amelyhez színésznőként és forgatókönyvíróként is hozzájárul. A sorozat, amely a női identitást és a modern anyaságot is vizsgálja, Stephanie Danler íróval és Lena Dunhammel, mint executive producerrel közösen készül - írta a Daily Mail.