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emily ratajkowski

Válása után könyvet ír erotikus kalandjairól Emily Ratajkowski

27 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A modell második könyvéért versengtek a kiadók. Emily Ratajkowski új könyvében válása utáni szexuális életét osztja meg az olvasókkal.
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emily ratajkowskimodellkönyv

Emily Ratajkowski hétszámjegyű szerződést írt alá, hogy kiadjon egy könyvet, amiben szexuálisan felszabadult egyedülálló anyaként eltöltött életéről szóló személyes esszéi fognak szerepelni.

Emily Ratajkowski második könyvéért versengtek a kiadók
Emily Ratajkowski második könyvéért versengtek a kiadók. Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto / AFP

Emily Ratajkowski második könyvéért versengtek a kiadók

Csütörtökön a 35 éves modell egy ünnepi Instagram-bejegyzésben osztotta meg a hírt a hamarosan megjelenő Motherf*cker című kötetéről. „Íme a 2. könyv” – írta a modell a bejegyzéshez.

Ratajkowski könyvét a Penguin Press adja ki, a leírás szerint témája „a modern női identitás vizsgálata a szerző saját erőfeszítéseinek történetén keresztül, mint újonnan egyedülálló anya New Yorkban, hogy felfedezze, mi is valójában a jó élet egy nő számára”.

Az amerikai modell, aki Robin Thicke 2013-as Blurred Lines című videoklipjében félmeztelenül szerepelt, 2018 és 2022 között Sebastian Bear-McCloud felesége volt. Szakításuk egy évvel azután történt, hogy megszületett első gyermekük, Sylvester.

Az egyedülálló édesanya a múlt hónapban nagy port kavart, miután esszét publikált a The Cut-ban, amelyben részleteket osztott meg a válása utáni szexuális életéről.

A hírek szerint hatalmas harc volt a kiadók között az új könyvért, miután első könyve, a My Body 2021-es megjelenése után New York Times bestseller lett. A kötetben a modell esszésorozatban elemezte a modellipart, a modern feminizmust és a női testet.

Az új könyv nem az egyetlen írói vállalkozás, amelyben jelenleg részt vesz. Ratajkowski egy hamarosan megjelenő Apple TV-sorozathoz is csatlakozik, amelyhez színésznőként és forgatókönyvíróként is hozzájárul. A sorozat, amely a női identitást és a modern anyaságot is vizsgálja, Stephanie Danler íróval és Lena Dunhammel, mint executive producerrel közösen készül - írta a Daily Mail.

 

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