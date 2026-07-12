Mégis egy párt alkotnak az Exatlon idei évadának sztárjai: Vége a titkolózásnak

Négy év kihagyás után került képernyőre az Exatlon 5. évada, ahol ismét 10 Bajnok és 10 Kihívó küzdött meg egymással. Ám kétségtelen, hogy ebben a hetekig tartó küzdelemben a nyertes kiléte mellett a szereplők viszonya is foglalkoztatja a nézőket. Különösen annak tekintetében, hogy vajon kialakul-e szerelem a bázison, hiszen erre már több példa is volt. Idén főként Halász Jázmin és Valkusz Máté, valamint Csóri Dorka és Hadobás Olivér kettőséről pletykáltak sokat a rajongók, bár később még az Exatlon győztesei, Szabó Réka és Koplányi Gábor is szóba kerültek ilyen tekintetben. És mint kiderült, a szemfüles tévénézők szimata nem csalt, ugyanis az egyik páros épp most adott egyértelmű bizonyítékot a kapcsolatára annak ellenére, hogy eddig ezt határozottan tagadták. Mutatjuk is!

Csóri Dorka az Exatlon Hungary 2026-os évadában végül a 3. helyet szerezte meg a női versenyzők között, de úgy tűnik, sokkal jobbat nyert (Fotó: TV2/Bors)

Hadobás Olivér és Csóri Dorka mindketten Kihívóként kezdték a versenyt és egészen a legvégsőkig, az egyéni szakaszig meneteltek, bár a döntőbe egyikük sem jutott be. Mindeközben azonban a rajongók kiszúrták, hogy a műsor végére mintha a fiatalok igen közel kerültek volna egymáshoz. Erről korábban, az Exatlon közönségtalálkozóján kérdeztük Olivért, aki teljesen kitért a válasz elől, és bár egyértelműen nem cáfolta kettejük kapcsolatát, inkább arra utalt, hogy épp olyan barátok, mint bárki mással.

„Úgy gondolom, hogy mindenkivel nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanom a táboron belül. De nem is értem, hogy miért kérdeznek ennyien Dorkával kapcsolatban. Rengeteg ilyen kommentet kaptunk egyébként mindketten, de azt gondolom, hogy épp úgy a többiek is. Voltak már Boró-Roli, Réka-Kopi párosítások is, szóval tényleg tele van az internet ilyennel. De azt elmondhatom, hogy hiába a találgatások, természetesen nincs együtt mindenki mindenkivel” – mesélte akkor a Borsnak az Exatlon Hadobás Olivérje.

Csóri Dorka Hadobás Olivérrel jelent meg a testvére diplomaosztóján, közös fotóval leplezte le a szerelmüket (Fotó: Instagram)

Az Exatlon Csóri Dorkája véget vetett a titkolózásnak

De hiába Olivér ügyes terelése, úgy tűnik, a TV2 sztárjai valóban egy párt alkotnak, amiről most maga a pilates edző rántotta le a leplet. Csóri Dorka ikertestvére tegnap vehette át a diplomáját, amit természetesen megünnepeltek az egész családdal, csakhogy a Csóri Flóra tiszteletére tartott vacsorán Olivér is részt vett. Ráadásul maga Dorka osztott meg közös fotókat kettejükről, az étteremből, amikre ránézve teljesen egyértelmű, hogy egy párt alkotnak. Így hát kíváncsian várjuk, hogy kettejük története is egy olyan tündérmeseként alakul-e majd, mint Halász Vivien és Kővári Viktor, vagy éppen Kempf Zozo és Szente Gréti sztorija, vagy esetleg hirtelen szakítással ér véget, mint Pap Dorci és Esztergályos Patrik kapcsolata.