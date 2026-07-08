Kitálalt az Exatlon két győztese! Részleteket árultak el a válogatóról

Hosszú kihagyás után ismét megrendezték idén tavasszal az Exatlon Hungaryt, ami rengeteg rajongónak volt óriási örömhír. A műsor nem is okozott csalódást, mivel olyan karakterek szerepeltek benne, mint Kenderesi Tamás vagy Ekler Luca. Hatalmas küzdelem volt az utolsó pillanatokig, de végül Szabó Réka és Koplányi Gábor nyerték meg az Exatlont, és vele együtt a 15 millió forintot is. Most azonban a Ki vagy Te valójában podcastben Tihanyi Péter vendégei voltak, ahol eddig nem hallott részleteket meséltek a műsor válogatójáról és a nyereményükről.

Így ünnepelt az Exatlon 2026-os évadjának két győztese (Fotó: TV2)

Szabó Réka elárulta, hogyan tudtak bekerülni az Exatlonba

Először is jelentkezni kellett a weboldalon, ahol kellett küldeni egy videót. Ha ebben a videóban elnyerted a tetszésüket, akkor behívtak egy elbeszélgetésre és ez nagyjából egy tíz perc körüli beszélgetés volt és ezután jutottunk tovább a fizikai felmérés szintre, ahol egy kezdetleges pályát építettek nekünk

– osztotta meg a részleteket az Exatlon Hungary 2026 női győztese.

Koplányi Gábor azonban egyből közbelépett, mivel Réka gyorsan elfecsegte volna a titkokat. „Teljes részleteket nem árulhatunk el, legalábbis a szerződésünk tiltja. Annyit elárulhatok, hogy volt egy úszás teszt is, mivel sok vizes pálya van és gondolom egyre jobban fogytak az emberek. Nem tudom pontosan, mennyien jelentkeztek, de az biztos, hogy nagyon sokan” - jegyezte meg a férfi győztes. Réka később megnyugtatta, hogy ő sem szeretett volna ennél többet elárulni.

Koplányi Gábor óriási fölénnyel versenyzett az egész műsor alatt (Fotó: TV2)

Szabó Réka nem fogta fel, amikor megkapta a nyereményt

Amikor átutalták az összeget, akkor néztem is, hogy ki utalt nekem tízenvalahány ezret? Utána nyitottam csak meg, hogy amúgy millió. Viccet félre téve, én ugyanúgy élek, mint eddig. Még mindig az akciós termékeket veszem és semmiben nem fog megváltozni az életem. Olyan célokra szeretném felhasználni, ami az életemet segíti, nem akarom elszórni

– emelte ki Réka.

Koplányi Gábor annyit árult el a pénzről, hogy első dolga volt a családjának segíteni és nekik adni valamennyit. Azt is hozzátette, hogy nem hosszú ideje van náluk ez az összeg, szóval idejük sem volt elkölteni a nyereményt és megtalálni, hogy mire szeretnék fordítani.