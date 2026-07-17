Ezúttal nem éltek vissza a nevével! Falusi Mariann saját maga árulta el a titkot, mitől fogyott le 30 kilót

Két évvel ezelőtt ellepte az internetet, főleg a Facebook-oldalakat, egy Falusi Mariann fogyásáról szóló kamureklám. Arról szólt a hirdetés, hogy az énekesnő elképesztő fogyáson ment keresztül, a drasztikus súlyvesztése már-már sokkolta a rajongókat és mindenki csak azt kérdezte, mi lehet az a csodaszer, amitől Mariann tulajdonképpen felismerhetetlenné változott. A hirdetés természetesen Falusi Mariannhoz is eljutott, aki akkor azonnal reagált, és közösségi oldalain hívta fel a figyelmet a visszaélésre. A minap azonban hihetetlen felvételeknek lehettünk szemtanúi. Ugyanis Mariann a Tények Plusz kamerái előtt mutatta meg, miként fest 30 kilós fogyása után, és azt is elárulta, mindezt hogyan érte el.

Falusi Mariann fogyása mindenkit megdöbbentett: Évekig küzdött a súlyfelesleggel (Fotó: Instagram)

Így fogyott le Falusi Mariann 30 kilót

A bűnözői csoportok által generált reklám, amit egyébként mesterséges intelligencia segítségével készült, természetesen megoldást is kínált a fogyásra. Ez nem más volt, mint egy ízesített por, ami kiváltja a napi összes étkezést. Az énekesnő üzenetben tisztázta a helyzetet.

CSALÁS! ÁLHÍR! VISSZAÉLÉS! KAMU! Minden ilyen és ehhez hasonló hirdetés a fent említett – és még sok más – kategóriába tartozik! Nem használom ezeket a szereket, amiket jogtalanul a fotómmal és a nevemmel reklámoznak! Kérlek, minden ilyen reklámot jelentsetek! Nagyon köszönöm!

– írta a Pa-Dö-Dő énekesnője közösségi oldalán, ahol azt is megemlítette, hogy egyáltalán nem fogyott rengeteget. Most azonban fordult a kocka, Falusi Mariann döbbenetes fogyáson ment keresztül. „Többszáz kilót lefogytam így-úgy az évek során” – nyilatkozta Mariann, majd részletesen is mesélt a nehéz útról.

Falusi Mariann a TV2 Tények Plusz kamerájának mesélt fogyásáról (Fotó: Téneyek.hu)

Életmódot váltottam, mert úgy gondoltam, hogy erre most szükség van. Volt egy sérvem, amit meg kellett műteni. Azt mondta a doki, menjek 100 kiló alá. 128,5 kilóról indultam, 100 kilóra lementem és megvolt a műtét. Utána belelkesedtem, és mondtam, hogy szeretnék még 10-et letolni és lementem 90-re

– mesélte az énekesnő, aki ezúttal elárulta azt is, hogy ezt hogyan tudta véghez vinni.

Megfogadtam az orvos tanácsát, hogy amit eszem, azt nagyon sok fűszerrel egyem, mert azok égetnek. Azt mondta: az a legjobb, ha főzök zöldséget, jó sok fűszerrel, tulajdonképpen ez a titok. Meg egy héten kétszer-háromszor grillcsirkét, húst, halat. Abbahagytam a vérnyomás-gyógyszert, abbahagytam a cukorgyógyszert, és mindent. Semmire nincsen szükségem, csak egyszerűen jól vagyok. A vérképem totálisan jó, a cukrom is lement az átlagra. Ez azért úgy elég jó ebben a korban

– zárta az interjút Falusi Mariann.