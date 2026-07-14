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fásy ádám

Kirabolták Fásy Ádámot, különös fordulatot vett az ügy

8 perce
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Tolvaj fosztotta ki a mulatóssztár kocsiját vasárnap este Budapest XIII. kerületében. Fásy Ádám autójából egy válltáska tűnt el, amelyben az iratai és több bankkártyája is benne volt.
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fásy ádámtolvajautó

Fásy Ádám egy barátjához érkezett Angyalföldre, majd amikor visszatért az autójához, nyitva találta a járművet, a válltáskája pedig eltűnt belőle. A feltételezett tolvaj egy telefonszámot hagyott a szélvédőn, később azonban a térfigyelő kamerák felvételei alapján kiderült, hogy ő vitte el a táskát.

Feltörték Fásy Ádám autóját Budapesten, eltűntek a bankkártyái (illusztráció)
Feltörték Fásy Ádám autóját Budapesten, eltűntek a bankkártyái (illusztráció)Fotó: unsplash.com

Feltörték Fásy Ádám autóját Budapesten, eltűntek a bankkártyái

Feltörték Fásy Ádám autóját vasárnap este Budapest XIII. kerületében. A mulatóssztár egy barátjához érkezett, majd amikor visszatért a kocsihoz, észrevette, hogy az ajtó nyitva van, az utastérből pedig eltűnt a válltáskája. A táskában az iratai és több bankkártyája is benne volt.

A Blikk beszámolója szerint az autó szélvédőjén egy zacskóba helyezett cetlit találtak, amelyen egy telefonszám szerepelt. Az üzenet írója azt állította, hogy megtalálta Fásy Ádám táskáját. A megadott számot először hiába hívták, később azonban a rendőröknek sikerült elérniük a férfit.

A helyszínen ezután megjelent egy férfi a feleségével, és azt állította, hogy az utcán találta a táskát. 

A lap információi szerint a köztéri kamerák felvételei azonban azt mutatták, hogy ő vitte el azt az autóból. A rendőrök ezért a helyszínről elvitték.

Fásy Ádám iratainak nagy része előkerült, három bankkártyája azonban hiányzott. A mulatóssztár gyorsan letiltotta a kártyákat, és elmondása szerint pénzt nem emeltek le róluk. A XIII. kerületi rendőrkapitányság adatvédelmi okokra hivatkozva nem közölt részleteket az ügyről.

Így mentette meg felesége Fásy Ádám életét

Fásy Ádám visszaemlékezett, amikor komoly szívműtéten kellett átessen infarktusa miatt, és a mai napig úgy gondolja, feleségének köszönheti az életét, mert megérezte a bajt és szorgalmazta, hogy haladéktalanul menjen orvoshoz a tüneteivel.

 

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