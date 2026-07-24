Fekete Pákó visszatért: „A szerelmemnek üzenek ezzel a dallal”

Tetszik vagy sem, Fekete Pákó amolyan popkulturális ikonná nőtte ki magát azzal, hogy több mint két évtizede, kiradírozhatatlanul bevéste nevét a honi zeneipar nagykönyvébe. Hogy ez a név csupa kicsi, vagy csupa nagybetűvel íródott-e, azt mindenki döntse el maga! Mi megtesszük, amit megkövetel a haza és persze Pákó rajongótábora, bemutatjuk a nyár egyik ígéretes slágerét… Hősünket egyébként Nigériában csókolta homlokon a múzsa, ahová 31, mondjuk még egyszer, 31 év után tért haza idén nyáron.

Fekete Pákó szerelmi vallomásnak szánta az új dalt (Fotó: YouTube)

Fekete Pákó: „Ezzel a dallal mondom el annak, akit szeretek, hogy ő a mindenem”

Fekete Pákó tehát ismét ledobott egy nyári slágert, amit egyébként szerelme ihletett és amit neki szánt meglepetésként. „Azért választottam ezt a dalt, mert itt a nyár és mindenki szerelemes, vagy vágyik a szerelemre. Tudod, buli, vidámság! Ezzel a dallal mondom el annak, akit szeretek, hogy ő a mindenem. Tulajdonképpen miatta született meg ez a dal és a klip is. ”

Amikor visszajöttem Nigériából, arra gondoltam, hogy őt lepem meg vele. Nem is tudott róla, hogy készül és végül neki mutattam meg elsőként.

„Mindenkinek ajánlom ezt a nótát, aki szerelmes, vagy szerelmes akar lenni úgy, mint én” – kezdte az Origónak Fekete Pákó, majd kitért nigériai útjára, ahol három évtized után, először ölelhette magához szeretteit.

Nigériában élő családja nagyon büszke Fekete Pákóra (Fotó: Pákó)

„Sírva öleltük egymást...”

„Egy hónapja voltam Nigériában, ahová harmincegy év után tértem vissza, hogy meglátogassam édesapámat, édesanyámat és a testvéreimet. Fantasztikus érzés volt újra látni őket! Édesapámnak mondtam is, hogy semmit nem öregedett, mióta utoljára láttam őt személyesen. Sírva öleltük egymást.

Édesapám 85 éves és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy még életben van és jó egészségnek örvend. Azt kívántam neki, hogy éljen ezen a földön százhúsz évig egészségben

– magyarázta meghatódva a mulatós sztár. Pákóra egyébként nagyon büszke az édesapja, mert bár jogásznak szánta a kis Oludayót, azzal is elégedett, amit Magyarországon elért. „A családtagjaim tudják, hogy Magyarországon ismert ember lett belőlem. Vittem nekik rólam szóló újságcikkeket. Édesapám nagyon büszke rám, amiért Magyarországon sikerült megcsinálnom a szerencsémet. Soha nem gondolta, hogy az egyik fia ennyire ismert lesz valahol a világban” – fogalmazott Fekete Pákó.