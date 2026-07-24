Fekete Pákó visszatért: „A szerelmemnek üzenek ezzel a dallal”

Tetszik vagy sem, Fekete Pákó amolyan popkulturális ikonná nőtte ki magát azzal, hogy több mint két évtizede, kiradírozhatatlanul bevéste nevét a honi zeneipar nagykönyvébe. Hogy ez a név csupa kicsi, vagy csupa nagybetűvel íródott-e, azt mindenki döntse el maga! Mi megtesszük, amit megkövetel a haza és persze Pákó rajongótábora, bemutatjuk a nyár egyik ígéretes slágerét… Hősünket egyébként Nigériában csókolta homlokon a múzsa, ahová 31, mondjuk még egyszer, 31 év után tért haza idén nyáron.
Fekete Pákó: „Ezzel a dallal mondom el annak, akit szeretek, hogy ő a mindenem”
Fekete Pákó tehát ismét ledobott egy nyári slágert, amit egyébként szerelme ihletett és amit neki szánt meglepetésként. „Azért választottam ezt a dalt, mert itt a nyár és mindenki szerelemes, vagy vágyik a szerelemre. Tudod, buli, vidámság! Ezzel a dallal mondom el annak, akit szeretek, hogy ő a mindenem. Tulajdonképpen miatta született meg ez a dal és a klip is. ”
Amikor visszajöttem Nigériából, arra gondoltam, hogy őt lepem meg vele. Nem is tudott róla, hogy készül és végül neki mutattam meg elsőként.
„Mindenkinek ajánlom ezt a nótát, aki szerelmes, vagy szerelmes akar lenni úgy, mint én” – kezdte az Origónak Fekete Pákó, majd kitért nigériai útjára, ahol három évtized után, először ölelhette magához szeretteit.
„Sírva öleltük egymást...”
„Egy hónapja voltam Nigériában, ahová harmincegy év után tértem vissza, hogy meglátogassam édesapámat, édesanyámat és a testvéreimet. Fantasztikus érzés volt újra látni őket! Édesapámnak mondtam is, hogy semmit nem öregedett, mióta utoljára láttam őt személyesen. Sírva öleltük egymást.
Édesapám 85 éves és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy még életben van és jó egészségnek örvend. Azt kívántam neki, hogy éljen ezen a földön százhúsz évig egészségben
– magyarázta meghatódva a mulatós sztár. Pákóra egyébként nagyon büszke az édesapja, mert bár jogásznak szánta a kis Oludayót, azzal is elégedett, amit Magyarországon elért. „A családtagjaim tudják, hogy Magyarországon ismert ember lett belőlem. Vittem nekik rólam szóló újságcikkeket. Édesapám nagyon büszke rám, amiért Magyarországon sikerült megcsinálnom a szerencsémet. Soha nem gondolta, hogy az egyik fia ennyire ismert lesz valahol a világban” – fogalmazott Fekete Pákó.
„Én már átálltam a gulyáslevesre és a jó magyaros pörköltekre”
És hogy mennyire érezte magát otthonosan szülőhazájában a Nigériából hazánkba szakadt híresség? Nos, nem annyira, mint szerette volna. „Nagyon furcsa érzés volt visszatérni a szülővárosomba és a szülői házamba, mert minden megváltozott. A környezet is és az emberek életvitele, életfelfogása is. Már ott is mindenki a pénzt hajtja. A városban pedig mindenfelé hangokat és zajt lehet hallani. Ott mindenki egyszerre beszél, nem úgy mint Budapesten, ahol emberi szót csak akkor hall az ember, ha nagyon fülel. Nigériában rengeteg ember él. Kétszázharminc millióan vannak.”
A város ahol a szüleim élnek és ahonnan én is származom, annyi lelket számlál, amennyien Magyarország egész területén élnek”
– árulta el Fekete Pákó, aki kénytelen volt résen lenni abban a tekintetben, hogy mit eszik, hiszen a 31 nálunk töltött év bizony alaposan átalakította az ízlésvilágát, és persze az emésztőrendszere tűrőképességét is. „Nagyon oda kellett figyelnem arra, hogy mit eszem és iszom, nehogy megbetegedjek. Mert az én szervezetem már elszokott attól, ami ott van. Én már átálltam a gulyáslevesre és a jó magyaros pörköltekre, és most a gyermekkorom ízeit kóstoltam újra. Bevallom, meg is fájdult a gyomrom…” - nevetett a „didikirály”.