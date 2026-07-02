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Fésűs Nelly

Fésűs Nelly imádja a nagymama szerepet: cuki közös fotót osztott meg az unokájával

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Horváth Csenge kislánya még alig több, mint egy hónapos, de már az ujja köré csavarta az egész családot. Így nem meglepő, hogy Fésűs Nelly is teljesen odáig van első unokájáért, akivel imádnak összebújni.
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Fésűs NellynagymamaságunokaHorváth Csenge

Fésűs Nelly lánya, aki ma már férjezett nevén Barabás Csenge, május közepén adott életet első gyermekének, Janának. A kislány ráadásul az első unoka is a családjukban, hiszen Csengének csak egyetlen testvére van, a 11 éves Elza, aki a színésznő második házasságából született. Így pedig egyáltalán nem meglepő, hogy az egész család körberajongja a picit, és nagyon élvezik ezt az új felállást. Fésűs Nelly most megmutatta, mit csinálnak együtt a kicsi lánnyal.

Fésűs Nelly dolgozik, gyereket nevel és most már nagymamaként is helytáll.
Fésűs Nelly unokája csupa boldogságot hozott a család életébe, a színésznő imádja Janával tölteni a szabadidejét (Fotó: MW)

Horváth Csenge és Barabás Ottó kislánya május közepén jött világra, és azóta a kis család mindennapjai a babázás körül forognak. Ráadásul amellett, hogy Horváth Csenge férje mindent megtesz, hogy a fiatal édesanyának a kislányukon kívül semmire se legyen gondja, a családjuk is rengeteg segít, köztük természetesen a büszke nagymama, Fésűs Nelly is. A színésznő teljesen odáig van a kis Janáért, amit most egy édes fotóval is megmutatott az Instagram-oldalán. A képen, amihez egyszerűen csak annyit írt: „Ő+én”, a baba Nelly ölében alszik, ő pedig boldog mosollyal őrzi az álmát, ahogy régen Csengével és Elzával tette.

A színésznő amikor csak tud, segít Horváth Csengének.
Fésűs Nelly szerepei közül valószínűleg ma már az anyaság mellett a nagymamaság a kedvence (Fotó: Instagram)

Fésűs Nelly mindennapjait Vajtó Lajos tartja kézben

Ezzel kapcsolatban korábban az is kiderült, hogy Fésűs Nelly férje, Vajtó Lajos az, aki a család mindennapjait szervezi és kézben tartja, így a színésznő sokkal könnyebben tud az anya és nagymama szerep mellett a színházi munkáira koncentrálni.

Én egy nagyon ritka állatfaj, "színészfeleség" vagyok, a női dolgokat végzem. És most erre az egészre jött rá a nevelt lányom, Csenge és a “kvázi nagypapaság”. Természetesen ebből Nelly az, aki nagyon kiveszi a részét. De így nekem "színészfeleséggént" már nemcsak Nelly ügyeit kell navigálnom, meg Elzáét, hanem most már a Nellyt, mint nagymamát is. Ő egy feleség, egy színésznő, egy anya, és egy nagymama. Viszont mindezekből rám hárul a teher. Elza egyébként iszonyatosan örül a kisbaba érkezésének, de annak is, hogy az ő Apukája mindig kéznél van 

– mesélte az Origónak néhány hete Vajtó Lajos.

 

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