Fésűs Nelly imádja a nagymama szerepet: cuki közös fotót osztott meg az unokájával

Fésűs Nelly lánya, aki ma már férjezett nevén Barabás Csenge, május közepén adott életet első gyermekének, Janának. A kislány ráadásul az első unoka is a családjukban, hiszen Csengének csak egyetlen testvére van, a 11 éves Elza, aki a színésznő második házasságából született. Így pedig egyáltalán nem meglepő, hogy az egész család körberajongja a picit, és nagyon élvezik ezt az új felállást. Fésűs Nelly most megmutatta, mit csinálnak együtt a kicsi lánnyal.

Fésűs Nelly unokája csupa boldogságot hozott a család életébe, a színésznő imádja Janával tölteni a szabadidejét (Fotó: MW)

Horváth Csenge és Barabás Ottó kislánya május közepén jött világra, és azóta a kis család mindennapjai a babázás körül forognak. Ráadásul amellett, hogy Horváth Csenge férje mindent megtesz, hogy a fiatal édesanyának a kislányukon kívül semmire se legyen gondja, a családjuk is rengeteg segít, köztük természetesen a büszke nagymama, Fésűs Nelly is. A színésznő teljesen odáig van a kis Janáért, amit most egy édes fotóval is megmutatott az Instagram-oldalán. A képen, amihez egyszerűen csak annyit írt: „Ő+én”, a baba Nelly ölében alszik, ő pedig boldog mosollyal őrzi az álmát, ahogy régen Csengével és Elzával tette.

Fésűs Nelly szerepei közül valószínűleg ma már az anyaság mellett a nagymamaság a kedvence (Fotó: Instagram)

Fésűs Nelly mindennapjait Vajtó Lajos tartja kézben

Ezzel kapcsolatban korábban az is kiderült, hogy Fésűs Nelly férje, Vajtó Lajos az, aki a család mindennapjait szervezi és kézben tartja, így a színésznő sokkal könnyebben tud az anya és nagymama szerep mellett a színházi munkáira koncentrálni.

Én egy nagyon ritka állatfaj, "színészfeleség" vagyok, a női dolgokat végzem. És most erre az egészre jött rá a nevelt lányom, Csenge és a “kvázi nagypapaság”. Természetesen ebből Nelly az, aki nagyon kiveszi a részét. De így nekem "színészfeleséggént" már nemcsak Nelly ügyeit kell navigálnom, meg Elzáét, hanem most már a Nellyt, mint nagymamát is. Ő egy feleség, egy színésznő, egy anya, és egy nagymama. Viszont mindezekből rám hárul a teher. Elza egyébként iszonyatosan örül a kisbaba érkezésének, de annak is, hogy az ő Apukája mindig kéznél van

– mesélte az Origónak néhány hete Vajtó Lajos.