Fördős Zé kiállt a svédasztalos menza mellett: Így csökkentenék a pazarlást az iskolákban és az óvodákban

Évről évre rengeteg étel végzi a kukában az iskolai és óvodai menzákon, pedig egy kis odafigyeléssel ennek jelentős része megelőzhető lenne. Éppen ezért egyre több intézmény vezeti be az úgynevezett svédasztalos, vagy szabadszedéses menzát, amelynek lényege, hogy a gyerekek maguk dönthetik el, miből és mennyit szeretnének enni. A Szupermenza kezdeményezéshez Fördős Zé is örömmel csatlakozott, aki szerint ezzel nemcsak az ételpazarlás csökkenthető, hanem a gyerekeket is tudatosabb étkezésre lehet nevelni.
Fördős Zé tudatos étkezésre tanítja a gyerekeket
A szabadszedéses rendszer két egyszerű alapelvre épül: mindenki csak annyit szedjen a tányérjára, amennyit valóban meg tud enni, az étkezés végére pedig üres legyen a tányér. A svédasztalos menza egyszerre segít visszaszorítani a felesleges pazarlást, miközben a gyerekeknek nagyobb szabadságot ad abban, hogy saját ízlésük szerint válogassanak az ételek közül.
A hagyományos menzák egyik legnagyobb problémája ugyanis éppen az, hogy sok gyermek olyan fogást kap, amit nem szeret, ezért az étel jelentős része a szemétben landol. A svédasztalos rendszerben azonban mindenki megtalálhatja a számára legszimpatikusabb fogásokat, így jóval kevesebb étel végzi a kukában.
Fördős Zé egy olyan táborban is részt vett, amelyre azoknak az iskoláknak a diákjai kaptak meghívást, amelyek a legsikeresebben csökkentették az ételpazarlást. A finom ételek mellett játékos, fejlesztő programok is várták a gyerekeket, amelyek során még közelebb kerülhettek az alapanyagok világához. A népszerű gasztroinfluenszer egy különleges feladattal készült számukra.
Alapanyag felismerő pálya az enyém, különböző zöldségeket, gyümölcsöket és fűszereket kell a gyerekeknek felismerniük úgy, hogy bekötjük a szemüket. Ez a kihívás, egy csomó pontot lehet szerezni, és meg kell mondjam, hogy eddig nagyon ügyesek voltak a gyerekek
– mondta Fördős Zé.
A táborban a Freestyle FC is részt vett, akik a tudatos étkezésen túl a mindennapi mozgás fontosságára is felhívták a figyelmet.
Fördős Zé Szupermenza programban segédkezik
A játék nemcsak szórakoztató, hanem tanulságos is volt, hiszen a gyerekek így közelebbről is megismerhették azokat az alapanyagokat, amelyek nap mint nap a tányérjukra kerülnek. A szervezők célja, hogy már fiatal korban kialakuljon bennük az élelmiszerek iránti tisztelet, valamint a tudatos étkezés szemlélete.
Az eredmények pedig már most biztatóak. Azokban az iskolákban és óvodákban, ahol bevezették a szabadszedéses menzát, az ételpazarlás a felére csökkent, és a tapasztalatok szerint ez az arány folyamatosan tovább javul.
Fördős Zé szerint különösen fontos, hogy a fiatalok már egészen korán megtanulják: az étel érték, amelyet tisztelni kell. Ha pedig ezt játékosan, jó hangulatban sajátítják el, az a későbbi életükre is pozitív hatással lehet. A Szupermenza így nem csupán egy új étkeztetési forma, hanem egy olyan szemlélet, amely egyszerre szolgálja a gyerekek érdekeit és a fenntarthatóbb jövőt.