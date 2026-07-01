Fördős Zé kiállt a svédasztalos menza mellett: Így csökkentenék a pazarlást az iskolákban és az óvodákban

Évről évre rengeteg étel végzi a kukában az iskolai és óvodai menzákon, pedig egy kis odafigyeléssel ennek jelentős része megelőzhető lenne. Éppen ezért egyre több intézmény vezeti be az úgynevezett svédasztalos, vagy szabadszedéses menzát, amelynek lényege, hogy a gyerekek maguk dönthetik el, miből és mennyit szeretnének enni. A Szupermenza kezdeményezéshez Fördős Zé is örömmel csatlakozott, aki szerint ezzel nemcsak az ételpazarlás csökkenthető, hanem a gyerekeket is tudatosabb étkezésre lehet nevelni.

Fördős Zé szerint fontos, hogy a gyerekek minél előbb megtanulják, milyen fontos a tudatos táplálkozás (Fotó: Kneifel Nóra)

Fördős Zé tudatos étkezésre tanítja a gyerekeket

A szabadszedéses rendszer két egyszerű alapelvre épül: mindenki csak annyit szedjen a tányérjára, amennyit valóban meg tud enni, az étkezés végére pedig üres legyen a tányér. A svédasztalos menza egyszerre segít visszaszorítani a felesleges pazarlást, miközben a gyerekeknek nagyobb szabadságot ad abban, hogy saját ízlésük szerint válogassanak az ételek közül.

A hagyományos menzák egyik legnagyobb problémája ugyanis éppen az, hogy sok gyermek olyan fogást kap, amit nem szeret, ezért az étel jelentős része a szemétben landol. A svédasztalos rendszerben azonban mindenki megtalálhatja a számára legszimpatikusabb fogásokat, így jóval kevesebb étel végzi a kukában.

Fördős Zé egy olyan táborban is részt vett, amelyre azoknak az iskoláknak a diákjai kaptak meghívást, amelyek a legsikeresebben csökkentették az ételpazarlást. A finom ételek mellett játékos, fejlesztő programok is várták a gyerekeket, amelyek során még közelebb kerülhettek az alapanyagok világához. A népszerű gasztroinfluenszer egy különleges feladattal készült számukra.

Alapanyag felismerő pálya az enyém, különböző zöldségeket, gyümölcsöket és fűszereket kell a gyerekeknek felismerniük úgy, hogy bekötjük a szemüket. Ez a kihívás, egy csomó pontot lehet szerezni, és meg kell mondjam, hogy eddig nagyon ügyesek voltak a gyerekek

– mondta Fördős Zé.

A táborban a Freestyle FC is részt vett, akik a tudatos étkezésen túl a mindennapi mozgás fontosságára is felhívták a figyelmet.