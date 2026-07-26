Freddie Mercury szobrot kapott a Balatonnál, nem akárki volt ott az avatáson

A Queen 1986. július 27-én adott koncertet a Népstadionban, amit Freddie Mercury Tavaszi szél előadása koronázott meg. Az énekes ugyan már 35 éve nincs közöttünk, de emlékét a világ minden táján őrzik. Ráadásul most hazánkban szobrot is állítottak neki, ami a világon mindösszesen a 3. ilyen alkotás, és amivel a Queen koncert 40. évfordulója előtt, és az énekes 80. születésnapja előtt tisztelegnek. A balatonszemesi leleplezésen hatalmas tömeg gyűlt össze, sőt még Freddie Mercury személyi asszisztense, Peter Freestone is eljött az eseményre. Mutatjuk, milyen lett a mellszobor.

Freddie Mercury budapesti előadása máig hidegrázós a rajongóknak, ennek idén már negyven éve (Fotó: Duncan Raban / NORTHFOTO)

Szombat délután óta bárki megcsodálhatja Balatonszemesen Freddie Mercury mellszobrát, amit Kocsis András Sándor készített a legendás énekes emlékére. A szoborállítást és a nagy leleplezést a Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület szervezte, a minden évben megrendezett Queen Fesztivál keretein belül. A balatonszemesi eseménysorozat idén már 33. alkalommal került megrendezésre, és a szokásoshoz híven nagyon jó hangulatban telt, számos kulturális és zenei programmal. A szobor leleplezésére este fél hétkor került sor, amit online is követhettek azok a rajongók, akik személyesen nem tudtak részt venni az eseményen. Peter Freestone, Freddie egykori asszisztense azonban ott volt, ami azért is különlegesen, mert idén már másodszor látogatott Magyarországra. A zenész közeli barátja először tavasszal a Freddie kiállítás megnyitójára repült ide, amit szintén a negyvenéves évfordulóra szerveztek a Magyar Zene Házában.

Freddie Mercury szobra nem egy tipikus ábrázolás lett

Az alkotásról maga a szobrász, Kocsi András Sándor osztott meg néhány érdekes részletet a Civil Rádióban adott interjújában, gondolva azokra, akik a szombati helyszíni beszélgetésen nem tudnak részt venni.

„Nagyon sokat gondolkoztam, ugyanis Freddie Mercury ábrázolásánál, ahogy én gondoltam, eszembe nem jutott volna, a kicsit elállófogú, nyitott szájú énekest ábrázolni, mert nagyon sok emberben ez a kép él. Viszont én egy végtelenül kivételes tehetségű embernek tartottam, és azt gondolom, hogy ő sokkal mélyebb volt annál, mint hogy ez a színpad kép éljen bennünk. Ezért egy elgondolkodó, sokkal mélyebb portrét próbáltam csinálni, abszolút nem a szokott Freddie Mercury képet, és egy fehér sziklára tettem rá, amire odaírtam, hogy »the show must go on«, vagyis a show-nak mennie kell, ami ugye egy világhírű Freddie Mercury mondat” – mesélte az elkészült műről a pénteki rádióadásban a művész.