Freddie Mercury szobrot kapott a Balatonnál, nem akárki volt ott az avatáson

A Queen 1986. július 27-én adott koncertet a Népstadionban, amit Freddie Mercury Tavaszi szél előadása koronázott meg. Az énekes ugyan már 35 éve nincs közöttünk, de emlékét a világ minden táján őrzik. Ráadásul most hazánkban szobrot is állítottak neki, ami a világon mindösszesen a 3. ilyen alkotás, és amivel a Queen koncert 40. évfordulója előtt, és az énekes 80. születésnapja előtt tisztelegnek. A balatonszemesi leleplezésen hatalmas tömeg gyűlt össze, sőt még Freddie Mercury személyi asszisztense, Peter Freestone is eljött az eseményre. Mutatjuk, milyen lett a mellszobor.
Szombat délután óta bárki megcsodálhatja Balatonszemesen Freddie Mercury mellszobrát, amit Kocsis András Sándor készített a legendás énekes emlékére. A szoborállítást és a nagy leleplezést a Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület szervezte, a minden évben megrendezett Queen Fesztivál keretein belül. A balatonszemesi eseménysorozat idén már 33. alkalommal került megrendezésre, és a szokásoshoz híven nagyon jó hangulatban telt, számos kulturális és zenei programmal. A szobor leleplezésére este fél hétkor került sor, amit online is követhettek azok a rajongók, akik személyesen nem tudtak részt venni az eseményen. Peter Freestone, Freddie egykori asszisztense azonban ott volt, ami azért is különlegesen, mert idén már másodszor látogatott Magyarországra. A zenész közeli barátja először tavasszal a Freddie kiállítás megnyitójára repült ide, amit szintén a negyvenéves évfordulóra szerveztek a Magyar Zene Házában.
Freddie Mercury szobra nem egy tipikus ábrázolás lett
Az alkotásról maga a szobrász, Kocsi András Sándor osztott meg néhány érdekes részletet a Civil Rádióban adott interjújában, gondolva azokra, akik a szombati helyszíni beszélgetésen nem tudnak részt venni.
„Nagyon sokat gondolkoztam, ugyanis Freddie Mercury ábrázolásánál, ahogy én gondoltam, eszembe nem jutott volna, a kicsit elállófogú, nyitott szájú énekest ábrázolni, mert nagyon sok emberben ez a kép él. Viszont én egy végtelenül kivételes tehetségű embernek tartottam, és azt gondolom, hogy ő sokkal mélyebb volt annál, mint hogy ez a színpad kép éljen bennünk. Ezért egy elgondolkodó, sokkal mélyebb portrét próbáltam csinálni, abszolút nem a szokott Freddie Mercury képet, és egy fehér sziklára tettem rá, amire odaírtam, hogy »the show must go on«, vagyis a show-nak mennie kell, ami ugye egy világhírű Freddie Mercury mondat” – mesélte az elkészült műről a pénteki rádióadásban a művész.
Egyébként nagyon-nagyon sok képet néztem meg hozzá, és irtó rejtélyes, mert tipikus fárszi arca van, de nem könnyű megragadni. Mindenesetre végül elkészült és holnap fel fogjuk avatni. Ami nagyon érdekes, hogy Freestone is eljön, és beszélni fog az avatáson, mivel ő írt egy könyvet Freddie Mercuryról, illetve a barátja volt, majd az öltöztetője, asszisztense és élete végéig egy házban éltek, mert nagyon-nagyon szoros baráti kapcsolat volt közöttük
– mondta szintén akkor, még a nagy leleplezés előtt, amire azóta sor is került, így most már bármelyik Queen rajongó megcsodálhatja, ha Balatonszemesen jár.