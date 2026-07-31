Gyászhír érkezett: 89 éves korában meghalt a legendás énekes

A kedvelt énekes, Freddy Cannon – aki olyan slágerekről volt ismert, mint a Palisades Park és a Tallahassee Lassie – 89 éves korában elhunyt. Olyan zenekarok dolgozták fel a dalait, mint a Fleetwood Mac és a The Rolling Stones.

Freddy Cannon elhunyt: rákkal küzdött - Fotó: Unsplash

Freddy Cannon elhunyt: rákkal küzdött

Az ikonikus énekes július 17-én hunyt el egy oxnardi hospice intézményben, a rákkal vívott harca után. Cannon zenéjével olyan előadókat inspirált, mint a The Rolling Stones és a Led Zeppelin. Mick Jagger, a Stones frontembere neki tulajdonította a Brown Sugar című számukat.

Cannon emellett Dick Clark American Bandstand című műsorának gyakori vendége volt, ahol rekordszámú alkalommal lépett fel. Olyan számai lettek még slágerek, mint a Way Down Yonder in New Orleans, az Action és az Abigail Beecher, bár az 1960-as évek közepén visszavonult a reflektorfényből.

Halála után záporoztak a tisztelgő üzenetek. Rich Koz (Svengoolie) a Facebookon emlékezett meg róla: „Szomorú nap ez. Barátunk, Freddy 'Boom Boom' Cannon elhunyt. Megtisztelő, hogy az egész azzal kezdődött, hogy felhívott, elmondta, hogy rajongóm, és még dalt is írt rólam. Lelkesedése, humorérzéke és a rock and roll világból származó számtalan története csodálatos élménnyé tette a megismerését. Hiányozni fog.”

Cannont gyermekei, Conny és Billy, nővére, Mary Lou, veje, menye, valamint öt unokája és hét dédunokája gyászolja. Lánya, Conny úgy fogalmazott: „Szeretnénk megköszönni mindenkinek a szeretetet és támogatást édesapánk élete során. Rock and roll ikonként fogunk emlékezni rá. Zenéje örökké a szívünkben él.”