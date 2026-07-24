Exkluzív! L.L. Junior és Frey Timi közeli barátja kitálalt: itt az igazság a terhességről

L.L. Junior Frey Timivel való kapcsolata a kezdetektől nem mondható épp problémamentesnek, sőt sokkal inkább egy szappanopera cselekményére emlékeztet. Volt itt már nagy szerelem, megcsalás, vádaskodás, békülés és újabb szakítások sora. A csinos táncos azonban a napokban bejelentette, a kapcsolatuk végleg véget ért, de a legjobbakat kívánja egykori szerelmének. A zenész azonban nem kezeli túl jól a szakítást, és egy rövid ideig elérhető Instagram-történetben azzal vádolta Timit, hogy bár babát várt tőle, továbbra is folyton bulizott, ami miatt elvetélt. Most kiderült, mi az igazság.

L.L. Junior és Frey Timi szakítása óta áll a bál, a rapper még terhességgel is vádolta a fiatal lányt (Fotó: Bors)

L.L. Junior és Frey Timi barátja tiszta vizet öntött a pohárba

L.L. Junior szakításuk óta többször üzent volt szerelmének, amik nem voltak éppen finom hangvételűek, és bár végül mindig meggondolta magát, és eltüntette a bejegyzéseit, az internet népe természetesen nem felejt. Így Frey Timi várandósságának híre gyorsan elterjedt, annak ellenére, hogy ezt semmi sem bizonyítja. Egy barát pedig most úgy érezte, tisztáznia kell a fiatal lányt.

Timi nem volt terhes! Szó sem volt ilyesmiről, nem tudom, hogy Junior ezt miből gondolta, de alaptalan vád az egész, különösen, hogy azt állítja, elvetélt a féktelen bulizás és az alkohol miatt

– kezdte az Origónak dühösen a neve elhallgatását kérő ismerős, aki a rapper többi beszólására is kitért.

„Egyébként nem értem, hogy mi a gond azzal, hogy Timi eljár szórakozni a barátnőivel. Egy fiatal lányról van szó, hiszen csak most lett 22 éves. Szerintem teljesen normális, hogy ebben a korban valaki néha bulizik, ha ezt felelősségteljesen teszi, és ő abszolút ilyen” – szögezte le.

Frey Timi terhességét semmi sem bizonyítja, sőt egy barát szerint ez csak alaptalan hazugság (Fotó: Instagram/freytimii)

Frey Timi Dárdai Blanka dalával üzent

Persze nem csodálkozunk, ha a rajongóknak igencsak ismerős ez a sztori, hiszen olyan, mintha a múlt megismételné önmagát. L.L. Junior Dárdai Blankával való kapcsolata szintén tele volt viharokkal, sőt mondhatni alig volt szélcsend kettejük között. Végül ott is a fiatal énekesnő volt az, aki kimondta, itt a vége, de végleg. A zenész természetesen azt sem hagyta szó nélkül, de Blanka már nem nézett vissza, sőt, még egy dalt is írt arról, milyen volt kettejük se veled, se nélküled viszonya. Most pedig úgy tűnik a Nem vagy való nekem című szerzemény Timinél is betalált, ugyanis legutóbbi Insta-sztorijában azzal üzent exének. Az persze kérdéses, hogy ez valóban egy igazán tökös húzás volt-e, amitől Junior végre észhez tér, és leáll a mocskolódó üzenetekkel, vagy a táncos lány csak még jobban megcibálta az oroszlán bajszát... Mindenesetre úgy tűnik, hogy még ha kettejük kapcsolatának nem is, ennek a történetnek még lesz néhány fejezete.