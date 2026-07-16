„A legdurvább szinteken kiközösítettek” – Demcsák Zsuzsa segít Frey Timi küzdelmében

Frey Timi neve ma már megkerülhetetlen a közösségi média oldalakon. A fiatal tartalomgyártó-táncos L.L. Junior barátnőjeként robbant be a köztudatba, de ma már rengeteg más magyar híresség oldalán is feltűnik: legyen szó az Ázsia Expressz sztárjáról, Zsigmond Angiról, vagy az egyik legnépszerűbb énekesnőről a fiatalok körében, Sofiról. Timi most egy exkluzív interjú keretében nyílt meg lapunknak arról, hogy mi is történt vele gyerekkorában, illetve az is kiderült, miért kérte Demcsák Zsuzsa segítségét. Mindemellett azt is elárulta, hogy a közös munka megkezdése előtt miért tartott rettenetesen a TV2 műsorvezetőjétől.

Frey Timi a táncban is fontosnak tartja, hogy meggyőző legyen, ezért is fejleszti magát (Fotó: Instagram)

Frey Timi gyerekkori traumája

Timi őszintén mesélt az Origónak arról a szörnyű traumáról, amit gyerekkorában okoztak neki, és azt is elárulta, milyen a közös munka Demcsák Zsuzsával annak ellenére, hogy az elején bizony tartott a műsorvezetőtől.

12 évesen nagyon durván kiközösítettek engem. Teljesen egyedül voltam egy évig. Pszichológusok azt mondták: emiatt romolhatott meg a beszédem, mert onnantól kezdve hadarok. Olyan, mintha azt érezném, hogy nem fontos, amit mondok, és így minél gyorsabban túl akarok rajta esni

– kezdte Timi, majd elmondta, hogyan próbálja ezt leküzdeni.

Azóta eltelt 10 év, és Zsuzsa kezdett el velem foglalkozni. Most már egy éve járok hozzá, és ő fejleszt. Neki ez a szakterülete, amellett, hogy műsorvezető. Ő segített feltárni ennek a gyökerét, és igazából ezen dolgozunk. Engem rengetegen bántottak, minden komment erről szólt: hogy szép vagyok, de ne nyissam ki a számat. De rájöttem már, hogy minél jobban védekezek, annál rosszabb, és inkább beleállok.

Az interjú alatt az is kiderült, Frey Timi először nagyon tartott Demcsák Zsuzsától, melyről így mesélt: „Én úgy mentem oda hozzá, hogy nagyon féltem előtte mindig. Mert nagyra tartom a szakmai tapasztalatát, meg a tudását, és ezért egy picit izgultam előtte. De már megszoktuk egymást, érzem, hogy tényleg segíteni akar, és úgy gondolom, hogy nagyon jól haladunk együtt” – mesélte boldogan Frey Timi.