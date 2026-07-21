Visszaszólt L.L. Juniornak Frey Timi

Frey Timi és L.L. Junior szakítottak. Ez már többször előfordult a kapcsolatuk alatt, ám most állítják: ez végleges. Rájöttek, hogy mást akarnak az élettől és a köztük lévő 23 év korkülönbség is kiütközött már.
Ahogy arról az Origo is beszámolt, a táncosnő közösségi-oldalán jelentette be, hogy másfél év után külön utakon folytatják a rapperrel. Hogy pontosan mi vezetett a szakításhoz, arról Timi most az rtl.hu-nak mesélt.
"Valójában ez már érett egy ideje, nagyon sokszor újrapróbáltuk. A szerelem nem múlt el, a mai napig szeretjük egymást. A kapcsolatunk viszont nem működött már. Picit most más irányt vett az életünk és más céljaink lettek, ami miatt mostanában sok mindenben nem értettünk egyet. Talán eljött az a pont, amikor már kiütközött a köztünk lévő korkülönbség is" – utalt Timi a közte és Junior között lévő 23 év korkülönbségre.
Bár a szakítást Timi kezdeményezte, hangsúlyozta, hogy végül közös belátáson alapuló, együttes döntés született. Úgy érzi, ő volt az, aki hamarabb felismerte, hogy a kapcsolatuk zátonyra futott, de a lezárás mindkettőjük számára megváltás volt a folyamatos küzdelem után.
"Most száz százalék, hogy vége. Nagyon belefáradtunk ebbe. Én mondtam ki, hogy szakítsunk, mert hamarabb beláttam ezt, de végülis közös döntés volt. Nem könnyű feldolgozni a szakítást, de napról-napra jobban leszek. Szerintem Junior is így van, noha úgy gondolom, ő küzdött volna még kettőnkért."
Felmondott L.L. Juniornál Frey Timi
A szakítás nemcsak a magánéletüket, hanem a szakmai együttműködésüket is érintette. Frey Timi eddig nemcsak a rapper párja, hanem állandó munkatársa is volt: táncosként és koreográfusként segítette Junior fellépéseit. A szakítás után azonban úgy döntött, a teljes gyógyuláshoz tiszta lapra van szüksége, ezért felmondott a produkciónál.
"Alapvetően én külön tudom választani a munkát ettől, de a mi kapcsolatunk annyira erős és érzelmileg túlfűtött volt, hogy úgy döntöttem, ezt is lezárom. Egy hete szakítottunk, akkor én felbontottam a munkaszerződésemet is Juniorral, és elköszöntem minden kollégámtól".
Tagadta a pletykákat
L.L. Junior valószínűleg elkeseredésében és dühében egy olyan Instagram-storyt osztott meg, amelyben kőkemény szavakkal illette a táncoslányt.
Terhességről, háromnapos ivászat utáni vetélésről, férfifigyelem-függőségről és kőkemény érdekkapcsolatról írt a rapper.
Bár csak érintőlegesen, ám erre is választ adott Frey Timi. Mint mondta, nem igaz, hogy az éjszakai életbe menekült volna. Az idejét barátnőivel tölti, Sofi és Zsigmond Angi mindenben támogatja.
"Van egy saját lakásom, amit a szüleim vettek nekem, most azt újítgatjuk, és sokat vagyok a barátnőimmel. Junior állítása ellenére nem bulizni járunk, hanem sokat pizsipartizunk, filmezünk és beszélgetünk. Anginak is most ért véget egy hosszú kapcsolata, így egymást segítjük most ebben az időszakban" – mesélte a mindennapjairól.