Visszaszólt L.L. Juniornak Frey Timi

Frey Timi és L.L. Junior szakítottak. Ez már többször előfordult a kapcsolatuk alatt, ám most állítják: ez végleges. Rájöttek, hogy mást akarnak az élettől és a köztük lévő 23 év korkülönbség is kiütközött már.

L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata véget ért

Fotó: Markovics Gábor / Bors

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a táncosnő közösségi-oldalán jelentette be, hogy másfél év után külön utakon folytatják a rapperrel. Hogy pontosan mi vezetett a szakításhoz, arról Timi most az rtl.hu-nak mesélt.

"Valójában ez már érett egy ideje, nagyon sokszor újrapróbáltuk. A szerelem nem múlt el, a mai napig szeretjük egymást. A kapcsolatunk viszont nem működött már. Picit most más irányt vett az életünk és más céljaink lettek, ami miatt mostanában sok mindenben nem értettünk egyet. Talán eljött az a pont, amikor már kiütközött a köztünk lévő korkülönbség is" – utalt Timi a közte és Junior között lévő 23 év korkülönbségre.

Bár a szakítást Timi kezdeményezte, hangsúlyozta, hogy végül közös belátáson alapuló, együttes döntés született. Úgy érzi, ő volt az, aki hamarabb felismerte, hogy a kapcsolatuk zátonyra futott, de a lezárás mindkettőjük számára megváltás volt a folyamatos küzdelem után.

"Most száz százalék, hogy vége. Nagyon belefáradtunk ebbe. Én mondtam ki, hogy szakítsunk, mert hamarabb beláttam ezt, de végülis közös döntés volt. Nem könnyű feldolgozni a szakítást, de napról-napra jobban leszek. Szerintem Junior is így van, noha úgy gondolom, ő küzdött volna még kettőnkért."

Felmondott L.L. Juniornál Frey Timi

A szakítás nemcsak a magánéletüket, hanem a szakmai együttműködésüket is érintette. Frey Timi eddig nemcsak a rapper párja, hanem állandó munkatársa is volt: táncosként és koreográfusként segítette Junior fellépéseit. A szakítás után azonban úgy döntött, a teljes gyógyuláshoz tiszta lapra van szüksége, ezért felmondott a produkciónál.

"Alapvetően én külön tudom választani a munkát ettől, de a mi kapcsolatunk annyira erős és érzelmileg túlfűtött volt, hogy úgy döntöttem, ezt is lezárom. Egy hete szakítottunk, akkor én felbontottam a munkaszerződésemet is Juniorral, és elköszöntem minden kollégámtól".