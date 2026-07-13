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frida kahlo

Bosszúból feküdt le a világhírű kommunista vezérrel? 72 éve hunyt el Frida Kahlo – Galéria

21 perce
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Sokkoló szerelmi háromszögek, egy hálószobányi egzotikus vadállat és egy egészen elképesztő bosszúhadjárat jellemezte a pontosan 72 éve elhunyt excentrikus művész mindennapjait. Összegyűjtöttük Frida Kahlo legbizarrabb hóbortjait és eltitkolt hálószobatitkait, amelyek még ma is kivernék a biztosítékot.
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frida kahlohalálaérdekesség

Július 13-án, pontosan 72 éve hunyt el a 20. század egyik legextravagánsabb művésze, Frida Kahlo. Nemcsak a vásznon alkotott maradandót, hanem magából a létezéséből is műalkotást faragott. Imádta a tequilát, fittyet hányt a szabályokra, és olyan viharos életet élt, ami ma is hetekig megtöltené a bulvárlapok címlapjait. Lássuk a festőzseni legbizarrabb hóbortjait, különös életének a kulisszatitkait.

Frida Kahlo halála 72 éve rázta meg a világot.
Frida Kahlo halála 72. évfordulójában járunk, de még mindig képtelenség róla megfeledkezni (Fotó: Bridgeman Images via AFP)

Kultikus megjelenés: Frida Kahlo szemöldöke és a titkos ruhatár

Bár a kor szépségideálja egészen mást diktált, Frida tudatosan növesztette össze a szemöldökét, sőt, fekete ceruzával még rá is erősített a vonalra, miközben a bajszát sem volt hajlandó leborotválni. Ez nem elhanyagoltság, hanem kőkemény feminista lázadás volt! Híres, színes Tehuana-ruhái mögött is sötét titok lappangott: a gyermekkori bénulás és a fiatalkori, horrorisztikus buszbalesete miatt deformálódott jobb lábát, valamint a testét összetartó fémfűzőit rejtette el a dús, földig érő szoknyák alá.

Rengeteg majommal élt együtt

Frida imádta az állatokat, mexikói otthona (Casa Azul) valóságos menhelyként működött. Nem elégedett meg a megszokott kedvencekkel, pókmajmokat tartott, akik gyakran az ágyában aludtak. Ezen kívül mexikói meztelen kutyákat, papagájokat, sőt, egy Granizo nevű őzgidával is együttélt, akit saját gyerekeként kényeztetett. Az állatmánia mögött mély tragédia állt, a balesete miatt soha nem szülhetett gyermeket, így az egzotikus állatokban lelt vigaszra.

Frida Kahlo rengeteg állattal osztozott az otthonában.
Frida Kahlo háza ma múzeumként üzemel (Fotó: Origo)

Szerelmi poliamória: Trockij és a nők

Házassága Diego Riverával a művészvilág legtoxikusabb kapcsolata volt: „Két súlyos balesetet szenvedtem életemben. Az egyik a busz, amely összetörte a testem, a másik Diego. A Diego általi sokkal rosszabb volt” – vallotta Frida. Miután férje megcsalta Frida saját húgával, a festőnő szabad utat engedett a vágyainak. Nyitott házasságuk alatt férfiakkal és nőkkel egyaránt csalták egymást. Frida szeretői között ott volt a szovjet forradalmár, Lev Trockij, a gyönyörű táncosnő, Josephine Baker és Chavela Vargas énekesnő is.

Ágyban érkezett a saját kiállítására

Frida imádta a drámát és a figyelmet. 1953-ban, első önálló mexikói kiállításának megnyitóján az orvosok szigorú ágynyugalmat írtak elő neki. Mit tett? Nem hagyta ki a bulit, baldachinos ágyát feltetette egy teherautóra, elszállíttatta a galériába, majd a tömeg döbbenetére fekve, díszes ruhában, tequilát kortyolgatva és hangosan viccelődve fogadta a vendégeket. A fájdalom és az extázis királynője mindössze 47 évet élt, de stílusa és megalkuvást nem tűrő hóbortjai örökre beírták őt a halhatatlanok közé. Viva la Vida!

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Galéria: Ágyban a megnyitón, őzike a nappaliban: Ritkán látott fotók a 72 éve elhunyt Frida Kahlóról
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Frida Kahlo szemöldökét sosem borotválta, sőt még hangúlyosabbra is rajzolta

 

 

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