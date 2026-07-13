Bosszúból feküdt le a világhírű kommunista vezérrel? 72 éve hunyt el Frida Kahlo – Galéria

Július 13-án, pontosan 72 éve hunyt el a 20. század egyik legextravagánsabb művésze, Frida Kahlo. Nemcsak a vásznon alkotott maradandót, hanem magából a létezéséből is műalkotást faragott. Imádta a tequilát, fittyet hányt a szabályokra, és olyan viharos életet élt, ami ma is hetekig megtöltené a bulvárlapok címlapjait. Lássuk a festőzseni legbizarrabb hóbortjait, különös életének a kulisszatitkait.

Frida Kahlo halála 72. évfordulójában járunk, de még mindig képtelenség róla megfeledkezni (Fotó: Bridgeman Images via AFP)

Kultikus megjelenés: Frida Kahlo szemöldöke és a titkos ruhatár

Bár a kor szépségideálja egészen mást diktált, Frida tudatosan növesztette össze a szemöldökét, sőt, fekete ceruzával még rá is erősített a vonalra, miközben a bajszát sem volt hajlandó leborotválni. Ez nem elhanyagoltság, hanem kőkemény feminista lázadás volt! Híres, színes Tehuana-ruhái mögött is sötét titok lappangott: a gyermekkori bénulás és a fiatalkori, horrorisztikus buszbalesete miatt deformálódott jobb lábát, valamint a testét összetartó fémfűzőit rejtette el a dús, földig érő szoknyák alá.

Rengeteg majommal élt együtt

Frida imádta az állatokat, mexikói otthona (Casa Azul) valóságos menhelyként működött. Nem elégedett meg a megszokott kedvencekkel, pókmajmokat tartott, akik gyakran az ágyában aludtak. Ezen kívül mexikói meztelen kutyákat, papagájokat, sőt, egy Granizo nevű őzgidával is együttélt, akit saját gyerekeként kényeztetett. Az állatmánia mögött mély tragédia állt, a balesete miatt soha nem szülhetett gyermeket, így az egzotikus állatokban lelt vigaszra.

Frida Kahlo háza ma múzeumként üzemel (Fotó: Origo)

Szerelmi poliamória: Trockij és a nők

Házassága Diego Riverával a művészvilág legtoxikusabb kapcsolata volt: „Két súlyos balesetet szenvedtem életemben. Az egyik a busz, amely összetörte a testem, a másik Diego. A Diego általi sokkal rosszabb volt” – vallotta Frida. Miután férje megcsalta Frida saját húgával, a festőnő szabad utat engedett a vágyainak. Nyitott házasságuk alatt férfiakkal és nőkkel egyaránt csalták egymást. Frida szeretői között ott volt a szovjet forradalmár, Lev Trockij, a gyönyörű táncosnő, Josephine Baker és Chavela Vargas énekesnő is.