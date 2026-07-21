„Ha nem tisztelnélek, rád vágnám az ajtót” – Császár Előd kitálalt Friderikuszról

Elképesztő népszerűségnek örvendett a Friderikusz Show még az 1990-es években. Az amerikai talkshow-formátumot, látványos díszleteket és népszerű sztárokat hozott, minden adását 3-4 millióan nézték meg. Kevesen tudják, de Császár Előd is Friderikusz Sándornak dolgozott.

Friderikusz Sándor

Az énekes ingyen vállalta, hogy a műsor előtti "melegítő" fellépőként megalapozza a hangulatot. Élvezte ezt a munkát, amiért fizettséget sem várt, mivel számára már a részvétel is inspiráló volt. Egészen addig, míg össze nem vesztek a showmannal...

Császár Előd kitálalt Friderikusz Sándorról

"Én voltam a show-előmelegítő, és nagyon szerettem azt csinálni, nagyon élveztem. Akkor a Friderikusz Show rettenetesen népszerű dolog volt, 3-4 millió ember nézte adásonként. De én nem abból éltem. Én közben hakniztam. Ezért én semennyi pénzt nem kaptam. Mondtam is neki, hogy figyelj, inkább ne is fizessetek, mert én csak azért csinálom, hogy itt lehessek" - idézte fel a történteket az előadó az InStyle Men podcastben.

Azonban a történet nem végződött jól: Friderikusz Sándor végül megvált tőle.

"Elkezdett velem kiabálni, meg ki akart rúgni, és mondtam, hogy akkor szevasz! Nem csaptam rá az ajtót, mert annál jobban tiszteltem, de mondtam neki: »Ha nem tisztelnélek ennyire, akkor rád b.sznám az ajtót!«" - emlékezett vissza az énekes.

Császár Előd saját bevallása szerint is nagyképű volt akkoriban, így nyeglén odavágta Friderikusz Sándornak, hogy egyáltalán nem érdekli, ha kirúgja, hiszen neki nem ettől függ a megélhetése. Az évek múlásával azonban Előd másképp látja a történteket. Ma már elismeri, hogy hibázott, és megérdemelte, hogy Friderikusz elküldte.

"Minden joga megvolt ehhez. Meg is érdemeltem. De én akkor nagyon nagyban voltam, engem nem lehetett elküldeni a halálba" - mesélte Császár Előd a Blikk szerint.