"Szerelmem egy életre" - 23 évvel fiatalabb rapper Gallusz Niki új párja

Az évek során több hosszabb kapcsolata is volt Gallusz Nikinek, ám ezek szép lassan mind véget értek. A kétezres évek elején a Club 54 által ismertté vált énekesnő legutóbb egy civil férfi oldalán talált rá a szerelemre, akivel el is jegyezték egymást, ám végül mégis a szakítás mellett döntöttek. Nemrég azonban új fejezet vette kezdetét az életében. Mint kiderült, az 51 éves művésznő jelenleg a 28 éves hip-hop előadóval, Pazicski Tiborral, művésznevén Tony.Why.U.Left.Me-vel alkot egy párt. A hírt a rapper kezdte el csepegtetni a közösségi oldalán, romantikusabbnál romantikusabb üzenetek formájában.

Fiatal rapperrel alkot egy párt Gallusz Niki / Fotó: Keller Mátyás

Fiatal rapperrel alkot egy párt Gallusz Niki

Gallusz Nikolett a párom és senkiért sem fogom elhagyni. Szerelmem egy életre, aki mellett önmagam igaz énje lehetek. Nikit szeretem, és ez már így marad. Istentől kaptam Őt, az örök életre

- írta például egy alkalommal az előadó.

A Story ennek kapcsán megkereste Gallusz Nikit, aki egy percig sem tagadta a hírt: bár a részletekbe nem kívánt belemenni, megerősítette, hogy valóban együtt van Tonyval.

Az ő személyisége és közeledése ellenállhatatlan és elkerülhetetlen volt számomra. De a legerősebb kapocs és a köztünk lévő bizalom alapja az az, hogy ő tényleg Isten ajándékaként tekint rám, és ez fordítva is így van, én is rá!

– ecsetelte az énekesnő, hozzátéve, az egyik, ami összeköti őt a rapperrel, az a hit.

Az első közös program is mise volt. Együtt járunk templomba. A hit a legfontosabb alapköve a kapcsolatunknak, minden erre épül, a boldogságunk is

- árulta el Niki, aki a jelek szerint majd kicsattan a boldogságtól, és a legkevésbé sem foglalkozik a 23 év korkülönbséggel.

Gallusz Niki egyébként 51 évesen is bomba formában. Az énekesnő Gajdos Tamás oldalán lépett színpadra A Nagy Duettben, ahol az évad egyik legemlékezetesebb pillanatát nyújtotta, amikor az egyik előadás részeként merészen megvillantotta a bugyiját. Erről részletesebben ITT lehet olvasni!