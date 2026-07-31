Tragikus hír érkezett: elhunyt Gálvölgyi János felesége

Méltósággal viselt, hosszú betegség után, életének 81. évében elhunyt Gálvölgyi (Gács) Judit műfordító, szerkesztő. Gálvölgyi Judit a Magyar Cirkusz és Varieté vállalatnál kezdte pályafutását, ahol tolmácsként segítette a nemzetközi artista világot. Később a Magyar Rádió angol szekciójának munkatársa lett. Már ekkor írt cikkeket és műfordítóként is dolgozott. Munkatársa volt a Háttér című folyóiratnak, számtalan sci-fi és fantasy novella fordítása jelent meg a Kuczka Péter szerkesztette Galaktika magazinban. Már ekkor rajongott J.R.R Tolkienért, akinek monumentális művét, A Szilmarilokat és a Húrin gyermekeit is ő ismertethette meg a magyar olvasókkal. Ő vezetett be mindannyiunkat Ransom Riggs sötét, mégis végtelenül humánus univerzumába, megnyitva Vándorsólyom kisasszony árvaházának kapuját. Általa keltek életre a különleges gyermekek – a lebegő Emma, a láthatatlan Millard, a méheket őrző Hugh és a többiek. Gálvölgyi Judit érzékenysége és a magyar nyelv páratlan ismerete tette mindannyiunk számára is átélhetővé az ő különlegességüket. A fantasy és sci-fi irodalom népszerűsítéséért 2019-ben megkapta a Trethon Judit-emlékgyűrűt, amely azért is volt fontos számára, mert a fiatalon elhunyt Threthon Judithoz barátság is fűzte. A fantasy irodalom mellett legszívesebben Agatha Christie Poirot-történetein dolgozott. Nagyon nagy szeretettel adta a magyar olvasók kezébe Gerald Durell A hahagáj című kötetét. Nevéhez fűződik Alberet Goldman Elvis életéről szóló könyv fordítása, de Quentin Tarantino: Volt egyszer egy Hollywood című mozijának regényváltozata is. Emellett megszámlálhatatlan további regényt fordított, köztük Lilian Nattel: A stetl lánya, Susan Minot: Este, Robert Ludlum: A Skorpió illúzió I-II., Che Guevara: A motoros naplója, vagy a moziban is sikert aratott Carol című film alapjául szolgáló Highsmith kötet regényváltozatát. Munkái közül nagyon kedvelte Irwin Shaw regényeinek fordítását. Máig elsősorban az ő nevéhez fűződnek az egyik legjelentősebb bestseller-író, Jackie Collins magyarul megjelent könyvei, amelyből tizenhatnak a belső borítóján áll ott a neve. Ezek mellett a kötetek mellett szépirodalmi munkái is kiemelkedőek, egyik legszebb ilyen fordítása Sylvia Plath Az ötvenkilencedik medve című novelláskötete. Gálvölgyi Judit híven ápolta rajongott édesapja, a világhírű bűvész, Rodolfo emlékét is. Rodolfo így csinálja és Rodolfo című könyvei több kiadásban, sokezer példányban jelentek meg. Az évtizedek során számos darabot is fordított és dolgozott színpadra. Utolsó munkája Ladislav Fuks Hullaégetőjének színpadi adaptációja volt, amelyet a győri Vaskakas Bábszínház és az Orlai Produkció mutatott be, férjével, Gálvölgyi Jánossal a főszerepben, akivel 55 éve házasok. Gyászolja családja, férje János, lányai Eszter és Dorka, unokái Dani, Simon és Ádám, valamint veje, Péter. Búcsúztatását zárt, családi körben tartják. Emlékéből fakadjon áldás