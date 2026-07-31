Több mint fél évszázadon át szerették egymást – Így ismerkedett meg Gálvölgyi János és Judit

Gálvölgyi János és Judit története különleges módon kezdődött. A színész mindössze 18 éves volt, amikor megismerte a legendás bűvész, Rodolfo lányát. A fiatal Judit akkor 20 éves volt, és a kezdetekben nem ragadta el azonnal a szerelem.

Elhunyt Gálvölgyi János felesége (Fotó: Mediaworks)

Gálvölgyi János és Gálvölgyi Judit szerelme nem indult zökkenőmentesen

Jánost éretlennek tartotta, kapcsolatuk először inkább barátságként indult. Az amatőr színjátszó társulatban eltöltött évek alatt azonban egyre közelebb kerültek egymáshoz.

Az amatőr mozgalomban ismertem meg az én imádott feleségemet, és azóta hála a Jóistennek, ez az ismeretség tart, ha nem tartana, akkor én már nem lennék itt. Tudtam, hogy ő a Rodolfónak a lánya, de hát nem is feltételeztem, hogy valaha mi kapcsolatban kerülünk akár a Jutkával, akár Rodolfóval

– mondta Gálvölgyi János korábban az RTL-nek.

A későbbi színész öt éven át udvarolt szerelmének, miközben lassan egymás minden oldalát megismerték. Judit korábban elárulta, hogy kapcsolatuk egyik alapja éppen az őszinteség volt.

Öt évig udvarolt nekem János, és közben elmondtuk egymásnak a rossz tulajdonságainkat. Így nem ért senkit meglepetés

– fogalmazott akkor Gálvölgyi János felesége.