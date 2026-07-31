Több mint fél évszázadon át szerették egymást – Így ismerkedett meg Gálvölgyi János és Judit

Gálvölgyi János és Judit története különleges módon kezdődött. A színész mindössze 18 éves volt, amikor megismerte a legendás bűvész, Rodolfo lányát. A fiatal Judit akkor 20 éves volt, és a kezdetekben nem ragadta el azonnal a szerelem.
Gálvölgyi János és Gálvölgyi Judit szerelme nem indult zökkenőmentesen
Jánost éretlennek tartotta, kapcsolatuk először inkább barátságként indult. Az amatőr színjátszó társulatban eltöltött évek alatt azonban egyre közelebb kerültek egymáshoz.
Az amatőr mozgalomban ismertem meg az én imádott feleségemet, és azóta hála a Jóistennek, ez az ismeretség tart, ha nem tartana, akkor én már nem lennék itt. Tudtam, hogy ő a Rodolfónak a lánya, de hát nem is feltételeztem, hogy valaha mi kapcsolatban kerülünk akár a Jutkával, akár Rodolfóval
– mondta Gálvölgyi János korábban az RTL-nek.
A későbbi színész öt éven át udvarolt szerelmének, miközben lassan egymás minden oldalát megismerték. Judit korábban elárulta, hogy kapcsolatuk egyik alapja éppen az őszinteség volt.
Öt évig udvarolt nekem János, és közben elmondtuk egymásnak a rossz tulajdonságainkat. Így nem ért senkit meglepetés
– fogalmazott akkor Gálvölgyi János felesége.
Gálvölgyi János Rodolfótól is megkérte Judit kezét
Nem siették el a házasságot, végül 1971-ben mondták ki egymásnak a boldogító igent. Ettől kezdve több mint öt évtizeden keresztül kéz a kézben jártak az élet útján. Judit családja különleges háttérrel rendelkezett: édesapja, Rodolfo, a magyar bűvészvilág legismertebb alakja volt. Gálvölgyi Jánosnak nemcsak a leendő felesége szívét kellett meghódítania, hanem a család bizalmát is el kellett nyernie.
Amikor megkértem a leendő apósomtól a feleségem kezét, akkor azt mondta, hogy jobban örülne, ha lakatosmester lennék, és nem ezen a pályán mozognék
– mesélte Gálvölgyi.
Gálvölgyi János lányai szoros kapcsolatot ápolnak a családdal
Bár egy ismert színész feleségének lenni sok lemondással járhatott, Judit mindig kitartó társa volt férjének. A próbák, előadások és forgatások mellett is sikerült olyan családot építeniük, amelyben a szeretet és az összetartás állt az első helyen. Gálvölgyi János korábban többször hangsúlyozta, hogy egy hosszú házassághoz nagyfokú türelem és tolerancia szükséges.
A házaspárnak két lánya született, Eszter és Dorka. Mindketten mindig szoros kapcsolatot ápolnak szüleikkel. Édesapjuk mindig büszkén mesélt róluk, és arról, milyen figyelmes, gondoskodó felnőttekké váltak.
Gálvölgyi János és Judit házasságának titkát sokan keresték az évek során. A színész szerint a recept egyszerű, mégis sokatmondó: türelem, tolerancia, őszinteség és azok az apró gesztusok, amelyek a hétköznapokat is különlegessé teszik. 55 évnyi közös élet után most egy olyan társ távozott, aki nemcsak feleség, hanem a színész legfontosabb támasza, bizalmasa és társa volt egy életen át.