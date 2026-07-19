„Hadd utáljanak, mindegyik alattunk van!” – Ganxsta Zolee beszólt az Argentínát csalással vádoló szurkolóknak

Ganxsta Zolee nem viccel, ha az argentin válogatottról van szó. A Kartel frontembere szinte bármit megtenne Lionel Messiékért, ha úgy hozná a sors. Zoli ráadásul egy olyan elképesztő kulisszatitkot is elárult az Origo olvasóinak, ami miatt a színházi előadása is veszélybe került, ugyanis egy sorsdöntő gólnál még a színpadi halálából is feltámadt, teljesen fittyet hányva a rendezői utasításokra és a szerepére a kedvencei miatt. No, de lássuk, mire számít Döglégy a Spanyolország - Argentína világbajnoki döntőn.

Ganxsta Zolee Argentína iránti rajongása nem ezen a világbajnokságon kezdődött (Fotó: Bánkúti Sándor)

Ganxsta Zolee biztos a győzelemben, a statisztikára is alapozza szavait

A zenész már a torna korábbi szakaszában biztos volt a címvédésben, amit egy egészen különös történelmi statisztikára és megérzésre alapozott, miután a dél-amerikaiak 3–1-re verték Svájcot a nyolc között: „Én titkon számítottam rá, hogy címvédés lesz. Mindenféle babonákat láttam. Amelyik csapat megnyerte a negyeddöntőt 3–1-re, abból mindig címvédés lett, lásd Brazíliát 1962-ben vagy az olaszokat 1938-ban. Mind a kettő szinte most volt, friss élmények” – mesélte nevetve Zolee, aki azonnal tiszta vizet öntött a pohárba az argentinokat érő vádakkal kapcsolatban is.

Azt mondják, hogy hátszél, FIFA, csalás... Annyira nevetséges és szánalmas ez a siránkozás az ellenfelek részéről, hogy nem tudom elmondani. Focizni kellett volna, apuci, a pályán bizonyítani!

Ganxsta Zolee tisztában van Lamine Yamalék játékerejével, de bízik az argentinok szervezettségében és erejében (Fotó: CHARLY TRIBALLEAU)

Keményen beszólt a Real Madrid csillagának

Döglégy a Real Madrid angol sztárjának, Jude Bellinghamnek az elődöntő utáni kiborulását és balhéját sem hagyta szó nélkül, amikor a fiatal játékos olyan szinten nehezen viselte a kiesést, hogy tettlegességig fajuló vitába keveredett egy argentin játékossal: „Egy profi játékos attól profi, hogy tűr. De a Real Madridnál biztosan ezt tanítják. Az angolok focimeccsre mentek, az argentinok háborúba, nem lehetett más a kimenetele. Messiért mindenki tűzbe megy. Ő nem a rekordokat hajszolja, hanem címeket szeretne nyerni a népnek” – magyarázta a zenész, aki a csapatát övező globális gyűlöletre is rövid, de velős választ adott: „Hadd utáljanak, mindegyik alattunk van.”