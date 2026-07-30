"Fogalmunk sincs, átvészeli-e" - George Clooney és családja is menekülni kényszerült a pusztító erdőtüzek miatt

Továbbra is erdőtüzek pusztítanak szerte Európában: Franciaországban és Spanyolországban már több százezer embernek kellett emiatt elhagyni az otthonát, mialatt Törökország déli pontján is több tűz keletkezett. Az evakuált személyek közt van a hollywoodi sztár, George Clooney, a felesége, Amal és két gyermekük, akik korábban Brignoles városában éltek, a délkelet-franciaországi Provence-Alpes-Côte d'Azur régióban. Az otthonuk azon régiók egyikében található, ahol az erdőtüzek tombolnak, így mostanra lezárták a házukat és ideiglenesen távoztak, amiről a város polgármesterét, Didier Brémondot egy levélben értesítették.

Az otthona elhagyására kényszerült George Clooney és családja / Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Az otthona elhagyására kényszerült George Clooney

Kedves Didier! Jelenleg fogalmunk sincs, hogy a gyönyörű otthonunk átvészeli-e ezt a szörnyű pillanatot

- kezdte a levelét a házaspár, amit a People magazin közölt, majd úgy folytatták, számukra a legfontosabb most az, hogy a város minden lakosa biztonságban legyen.

Mialatt elhagyjuk Brignoles-t, két dolgot szeretnénk hangsúlyozni: először is reméljük, hogy te és a városunk lakói biztonságban vannak, másodszor pedig azt, hogy Amal és én elkötelezettek vagyunk annak biztosítása mellett, hogy bármi történjék is a falunkkal, mi ennek a közösségnek a tagjai vagyunk, és részt veszünk annak helyreállításában. Szeretjük Brignoles-t és az ott élő barátainkat

- jelentették ki.

A 64 éves George Clooney és a 48 éves Amal egyébként óvja a magánéletét, egy 2025 októberében adott interjúban viszont a színész nyíltan beszélt arról a döntéséről, hogy a fő lakhelyük egy franciaországi farm lett, bár a sztárnak van egy birtoka Angliában, egy villája a Comói-tónál Olaszországban, és egy másik ingatlanja Kentuckyban. Clooney ekkor elmagyarázta, hogy sokkal jobb élete van az ikreiknek, a kilencéves Alexandernek és Ellának ebben a környezetben, mint Hollywoodban.

Franciaországban valahogy nem érdekel senkit a hírnév. Nem akarom, hogy a gyerekeim a paparazziktól tartva járjanak-keljenek, és azt sem, hogy más hírességek gyerekeihez hasonlítsák őket

- árulta el Clooney.